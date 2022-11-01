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Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 12 milyon 743 bin oldu

Antalya'ya yılın 10 ayında hava yoluyla gelen turist sayısının 12 milyon 743 bin 295 olduğu açıklandı.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 16:13
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İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü duyurdu. Antalya'ya yılın 10 ayında hava yoluyla gelen turist sayısı 12 milyon 743 bin 295 oldu

Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 12 milyon 743 bin oldu
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Denizi, kumu, güneşi, tarihi, kültürel yapıları, antik kentleri ve doğal güzellikleriyle turistlerin ilgi odağı Antalya'da yaşanan turizm hareketliliği, sektör paydaşlarının yüzünü güldürüyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-31 Ekim'de hava yoluyla kenti ziyaret eden turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 12 milyon 743 bin 295 oldu.

Ekimde tüm zamanların rekoru kırıldı

Geçen yıl ekimde 1 milyon 599 bin 353 turistin geldiği Antalya'yı, bu senenin aynı ayında 1 milyon 716 bin 202 kişi ziyaret etti. Bu rakamın, tüm zamanların ekim ayı turist rekoru olduğu belirtildi.

Antalya'yı ziyaret eden turistler arasında Ruslar ilk sırada yer aldı. Kente 10 ayda Rusya'dan 2 milyon 826 bin 314 turist geldi. Rusya'yı 2 milyon 670 bin 834 turistle Almanya, 1 milyon 88 bin 900 turistle İngiltere takip etti. Kente en çok turist gönderen diğer ülkeler ise sırasıyla Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, İsrail, Çekya ve Danimarka oldu.

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