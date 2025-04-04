İl merkeziydi Giresun'a bağlandı! Çok sayıda ilçesi bulunuyordu

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi, geçmişte il merkeziyken, günümüzde Giresun'a bağlı bir ilçe konumundadır. Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen Şebinkarahisar, geçmişte önemli bir yerleşim yeriydi.

Haber Global'de aktarılanlara göre; Son yıllarda Türkiye'de il statüsü kazanması muhtemel ilçeler arasında Şebinkarahisar ismi sıkça gündeme gelmektedir. Giresun iline bağlı bu şirin ilçe, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekiyor. Şebinkarahisar'ın il olma beklentisi sadece bugünün konusu değil; tarih sahnesinde bir zamanlar il olduğu gerçeğiyle de ilgi çekiyor.

Karahisar, Sivas vilayetine bağlı bir kale şehirdi. 1473 yılında Otlukbeli Savaşı'nı kazanan Fatih Sultan Mehmet, Şebinkarahisar'ı Osmanlı Devlet topraklarına kattı.

Karahisar-ı Şarkî ismiyle sancak olan yerleşim yeri çeşitli dinlerden insanların bir arada bulunduğu şehirlerden biri oldu.

Şebinkarahisar nüfusu oldukça karışıktı.

Farklı dinlere mensup insanlar yüzyıllarca barış içinde yaşasa da kışkırtmalar sonucu kanlı olaylar çıktı.

Tarih kitaplarına giren en acı olaylardan biri 1915 yılında cereyan etti.

Cumhuriyet sonrası değişimi yaşadı!

Yıl 1923… Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Osmanlı'nın bütün sancakları vilayet statüsü kazandı.

Karahisar-ı Şarkî sancağı da Şebinkarahisar ismiyle il oldu.

Yeniden il olmak istiyor!

10 yıl boyunca vilayet kalan ardından ilçe yapılan Şebinkarahisar, il olma isteğini sürdürüyor.

Doğası ve kültürel eserleriyle öne çıkan Şebinkarahisar turizmde gelecek vadediyor.

Şebinkarahisar Kalesi ve Meryem Ana Manastırı ilçede en çok ziyaretçi çeken yerlerin başında geliyor.