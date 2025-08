İl Müdürü Yoldaş’tan Bilecik’e veda

BİLECİK / SERHAT KAYA

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş yayınlanan atama kararı ile Tarım ve Orman Bakanlığına Kariyer Uzmanı olarak atanmıştı. Müdür Yoldaş, atamasının ardından Bilecik’e veda ettiği bir mesaj paylaştı.

Necmettin Yoldaş veda mesajına, “2018 yılından bu yana büyük bir onurla yürüttüğüm Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevimden ayrılarak, Tarım ve Orman Bakanlığımız Özel Kalem Müdürlüğünde Kariyer Uzmanı olarak yeni bir göreve başlamanın mutluluğu ve hüznünü aynı anda yaşıyorum.” İfadeleri ile başladı.

Yoldaş veda mesajının devamında ise şu ifadelere yer verdi;

“Görev sürem boyunca;

Tarımın, hayvancılığın ve kırsal kalkınmanın kalbine dokunmaya,

Üreticimizin emeğine omuz vermeye,

Kurum kültürünü liyakatle taşıyarak halkımıza en iyi hizmeti sunmaya var gücümle çalıştım.

Her projenin ardında bir alın teri, her başarının arkasında güçlü bir ekip vardı. Bu başarıları mümkün kılan; birlikte yol yürüdüğüm tüm mesai arkadaşlarıma, paydaş kurum ve kuruluşlara, kıymetli çiftçilerimize ve değerli Bilecik halkına en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Bilecik, benim için sadece bir görev yeri değil; dostlukların, emeklerin ve iz bırakmanın yeri oldu.

Geriye dönüp baktığımda;

Eğitim programlarıyla gelişen üreticiler,

Modern tarım uygulamalarıyla büyüyen köyler,

Güçlenen birliktelikler,

Bereketle dolan topraklar görüyorum.

Bu tablo, hayatım boyunca gururla taşıyacağım kıymetli bir miras olacak.

Atandığım günden bu yana görev sürem boyunca;

Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanlarımıza,

Birlikte çalıştığım Valilerimize, Milletvekillerimize, Belediye Başkanlarımıza,

Meclis üyelerine, siyasi partilerin il ve ilçe başkanlarına,

Tüm kamu kurumlarına, Muhtarlar Derneği Başkanımıza,

Oda ve birlik başkanlarına, muhtarlarımıza,

Kıymetli üreticilerimize ve tüm emeklerimizi yansıtan değerli basın mensuplarımıza şükranlarımı arz ediyorum.

Bu vesileyle, birlikte geçirdiğimiz her gün, her toplantı ve her üretim sezonu için gönülden minnettarım. Çalışma yoğunluğu nedeniyle ihmal ettiğim sevgili eşim ve çocuklarımdan da ayrıca özür diliyorum.

Devletimize ve milletimize sadakatle hizmet etmeye gayret ettik. Eksiklerimiz olduysa, kusur bizdendir. Siz kıymetli Bilecikli hemşehrilerime ve birlikte çalıştığım tüm arkadaşlarıma hakkımı helal ediyorum. Sizlerde haklarınızı helal ediniz.

Bilecik, benim için her zaman bir yuva; sizlerse daima yol arkadaşım olacaksınız.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinize Allahaısmarladık diyorum, hoşçakalın,

Allah'a emanet olunuz.

Saygı, sevgi ve dua ile...”