İl olmaya en yakın 67 ilçe belirlendi

Çok sayıda ilçe, il olabilmek için heyecanla beklerken Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası il olmaya aday ilçeleri sıraladı.

İl olmaya en yakın 67 ilçe belirlendi

Türkiye haritası değişiyor.

İl olmayı adayı birçok ilçe iktidarın vereceği kararı bekliyor.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer, yapılan son araştırmada kent merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta, nüfusu 100 binin üzerinde olan 67 ilçenin il olma potansiyelinin yüksek olduğunun belirlendiğini söyledi.

Haritada il olma potansiyeli yüksek ilçelerin koyu renkten açık renge, nüfus yoğunluklarına göre gösterime sunulduğunu belirten Hançer, Hatay’da 5 ilçe, Şanlıurfa, İzmir ve Manisa’da 4 ilçe, Aydın, Antalya, İstanbul, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ’daki 3 ilçenin il olma potansiyelinin yüksek olduğunu belirtti.

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SİVEREK, VİRANŞEHİR VE ALANYA ÖN PLANDA

Coğrafi bilgi sistemleri teknolojisiyle hazırlanan haritayı inceleyen Hançer, il olma potansiyeli yüksek Siverek, Viranşehir, Alanya, Manavgat, Torbalı, Silivri ve Çorlu ilçelerinin ön plana çıktığını anlattı.

Antalya’da kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta 100 binin üzerinde nüfusu olan Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinin il olma potansiyelinin yüksek olduğunu belirten Hançer, özellikle Manavgat ve Alanya’nın nüfus yoğunluğunun 200 binin üzerinde olması nedeniyle il olma potansiyelinin yüksek olduğuna dikkati çekti.

Okan Hançer, açıklamasında, “Manavgat ve Alanya nüfus ortalaması yüksek, turizm geliri olarak da ülke ekonomisine ciddi katkıda bulunan ilçeler. Özellikle Alanya’ya baktığımızda mesafe, ulaşım, altyapı gibi belediyecilik hizmetlerinde, hem de ilçeye hemen hizmet götürmesi açısından avantajları olabilir. Örneğin Alanya’nın Alacami Mahallesi, Antalya merkezden yaklaşık 180 kilometre uzaklıkta ve 4 saat mesafede. Antalya merkezden herhangi bir hizmet için o köye gitmek istediğinizde, gidip geldiğinizde 1 gününüz yolda geçiyor. Bu ilçelerin il olması, idarelerin de elini kolaylaştırabilir. Zaman kaybının önüne geçebilir ve bazı sorunların yerinde daha hızlı çözümünü sağlayabilir” dedi.

NÜFUS VE MERKEZE MESAFE BAZ ALINIYOR

Okan Hançer, haritanın ilçelerin idari sınırları, karar vericiler tarafından nüfus ve merkeze olan mesafeleri kriter olarak alınıp değerlendirildiğinde, ülke ekonomisi ve orada yaşayanların hizmete ulaşması açısından verimlilik sağlayabileceğini gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:

-İdareler de karar vericiler de bu şekilde tematik haritalar üreterek doğru kararlar alabilir. Örneğin Alanya’ya yakın, potansiyeli yüksek Gazipaşa ilçemiz var.

-Alanya’nın hemen komşusu Konya’ya bağlı Ermenek ilçesi var. Orada hizmet anlamında kolaylık sağlayabilir.

-Mersin iline bağlı Anamur ilçemiz var. Orada da ciddi turizm potansiyeli var. Aslında baktığımızda Anamur da Alanya’ya çok yakın. İdari anlamda faydalı verimli olabilecek hizmetler götürülebilir.

-Doğru karar alma noktasında coğrafi bilgi sistemleriyle hazırlanan tematik konuşan haritalar bizlere yön verici noktada.

İl olma potansiyeli yüksek ilçelerin, il olması durumunda idari sınırlarda değişiklik olabileceğini aktaran Hançer, “Bilindiği üzere yasayla belirlenen mahalleler, ilçeler ve illerin kendi sınırları var. Kendi içinde idari sınırlarda mutlaka değişiklikler olması gündeme gelebilir” dedi.

İl olma potansiyeli yüksek 67 ilçe ise şu şekilde:

Lüleburgaz, Çerkezköy, Silivri, Çorlu, Büyükçekmece, Tuzla, Kapaklı, Gebze, Çayırova, Darıca, Ereğli, Bandırma, Mustafakemalpaşa, İnegöl, Tavşanlı, Edremit, Bergama, Soma, Aliağa, Akhisar, Salihli, Torbalı, Ödemiş, Nazilli, Alaşehir, Söke, Kuşadası, Milas, Bodrum, Fethiye, Serik, Manavgat, Alanya, Polatlı, Ereğli, Erdemli, Silifke, Kozan, Kadirli, Ceyhan, Dörtyol, İskenderun, Kırıkhan, Arsuz, Reyhanlı, Elbistan, Kahta, Siverek, Viranşehir, Suruç, Ergani, Akçakale, Nizip, Bismil, Midyat, Nusaybin, Cizre, Silopi, Yüksekova, Erciş, Patnos, Doğubayazıt, Fatsa, Ünye, Erbaa, Bafra, Çarşamba.

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