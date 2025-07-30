İl Sağlık Müdürlüğü bahçesindeki ağaçlar yeni ASM projesi kapsamında taşınıyor

Kaynak: Haber Merkezi
İl Sağlık Müdürlüğü bahçesindeki ağaçlar yeni ASM projesi kapsamında taşınıyor

Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü ek hizmet binasının bulunduğu bahçeye yeni bir Aile Sağlığı Merkezi (ASM) yapılması planlanıyor. Proje kapsamında bahçede yer alan ağaçların korunması ve çevreye zarar verilmemesi için önemli bir adım atıldı.

IĞDIR / AKAY AKTAŞ

Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü ek hizmet binasının bulunduğu bahçeye yeni bir Aile Sağlığı Merkezi (ASM) yapılması planlanıyor. Proje kapsamında bahçede yer alan ağaçların korunması ve çevreye zarar verilmemesi için önemli bir adım atıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Iğdır İl Sağlık Müdürü Dr. Abaset Bağcı, “Yeni ASM projesi kapsamında, müdürlüğümüz bahçesinde bulunan ağaçların kesilmesine izin vermedik. Ağaçların sökülerek başka bir alana taşınması için gerekli ekipman ve uzman personel ile çalışma başlattık. Ağaçlarımız, Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi’nin bahçesinde yeni yerlerine dikilecek.” dedi.

Taşıma işlemleri, alanında uzman ekipler eşliğinde titizlikle sürdürülüyor.

İl Sağlık Müdürünü bu hassasiyetinden ötürü candan kutlarım.

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