İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Yayın Tarihi: 16 Temmuz 2025 / 00:01

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Müdürlüğümüze bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı için Şeker Stribi ve Lanset Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2025/1041329

1-İdarenin

a) Adı: İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi: Binbirdirek Mah. Peykhane Caddesi No:10 PK. 34122 Çemberlitaş-Fatih / İSTANBUL FATİH/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası: 02126383000 - 2124546188

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı: Müdürlüğümüze bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı için Şeker Stribi ve Lanset Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı: LANSET (PARMAKTAN KAN ALMAK İÇİN) 350.000 ADET ŞEKER STRİBİ İLE KANDA GLUKOZ TESTİ 350.000 ADET

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığının ilgili Deposuna teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi: Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren cihazlar en geç 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birime çalışır vaziyette, kalibrasyonu tamamlanmış halde teslim edilmiş olacaktır. -Kitler/malzemeler ihtiyaca binaen, İdarenin yazılı siparişi (Faks/mail/elden/ekap) doğrultusunda belirtilen miktarda olmak üzere peyderpey ve/veya tek parti halinde tebliğ tarihi itibariyle 10 (on) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. - Her türlü teslimat/iş ve işleyiş planlaması sözleşme son tarihi olarak 19/12/2025 tarihi esas alınacaktır. Sözleşmenin herhangi bir nedende dolayı geç imzalanması durumu da dahil olmak üzere sözleşme bitiş tarihi 19/12/2025'i geçmeyecektir.

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 24.07.2025 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): İl Sağlık Müdürlüğü (Binbirdirek Mah. Peykhane Cad. No:8 Çemberlitaş-Fatih/ İSTANBUL)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

Kapsam Dışı Beyanı

Tedarikçi firma-ana bayii

ÜTS

4.3.2. Tedarik edilecek malların katalogları, broşürleri, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Katalog

Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi

4.3.3. Numune sunulması istenmektedir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.