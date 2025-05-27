İl Sağlık Müdürlüğü’nden erken tedbir uyarısı!

Kaynak: İHA
İl Sağlık Müdürlüğü’nden erken tedbir uyarısı!

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü, yaz mevsimiyle birlikte artan kene ısırması vakalarına karşı vatandaşları uyardı.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü, yaz mevsimiyle birlikte artan kene ısırması vakalarına karşı vatandaşları uyardı.

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının keneler aracılığıyla bulaşan ve ciddi sonuçlar doğurabilen bir enfeksiyon olduğu belirtilerek, özellikle kırsal alanlarda dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Ateş, halsizlik, baş ağrısı, bulantı ve kanama gibi belirtilerle seyreden KKKA'ya karşı korunmanın en etkili yolunun erken tedbir almak olduğu ifade edildi. Kene teması durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği hatırlatıldı.

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