İlaç alırken nelere dikkat etmeliyiz

İlaçla birlikte alınan besinlerin ve sıvıların, ilacın yapacağı tesiri etkilediğini ve bazen iyileşme sürecini hızlandırırken bazen de yavaşlattığını biliyor muydunuz? Evet... Uzun süre devam eden araştırmalar sonunda ilaç içmek için kullanılacak en ideal sıvının su olduğu tesbit edilmiş.

Şurup bile içmiş olsanız mutlaka üzerine bir bardak su için. Çünkü alınan ilacın etkili olabilmesi için, mide veya bağırsakta çözünerek, kana karışması gerekir. Sizin ilaçla beraber içeceğiniz su, bu çözünmeyi kolaylaştırır, kana karışmayı hızlandırır. Özellikle antibiyotiklerin soğuk algınlığı ve grip ilacı gibi rastgele içildiğini, bunun son derece yanlış olduğuna dikkat çeken uzmanlara göre, susuz içilen ilaç, deva olmamakla birlikte yeni hastalıkların habercisi olabiliyor.

İlaçların etkisini azaltan en önemli madde ise kafein. Yani çay ve kahve, bütün ilaçların etkisini azaltıyor. Söylenilenin aksine, ilacı sütle almak da doğru değil. Çünkü süt, özellikle kalsiyum ilaçlarını olumsuz yönde etkiliyor ve tesirini azaltıyor.

Bu konuda yapılan araştırmaların sonuçlarına göre; hangi ilacı kullanırken hangi yiyecek ve içeceklerden uzak durulması gerektiğini şöyle sıralayabiliriz:



AĞRI KESİCİLER:

Greyfurt ağrı kesicilerin etkisini büyük ölçüde azaltıyor. Bunun yanı sıra ağrı kesici aldıktan sonra kola, çay ve kahve de içmemek gerekiyor. Bu durumda ağrı geçmediği gibi kalp ritmi de bozulabiliyor.

KALP İLAÇLARI:

Özellikle kalp ameliyatı geçirenler ve kan pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar alanların bir süre salatalık, brokoli, ıspanak gibi yeşil sebzelerden uzak durmaları gerekiyor. Bunun nedeni bu sebzelerde bol miktarda K vitamini bulunması.

KEMİK İLAÇLARI:

Kemikler için doktorlar tarafından özellikle tavsiye edilen süt, kalsiyum ilaçlarıyla birlikte kullanıldığında hem kendi etkisini hem de ilacın etkisini sıfırlıyor. Üstelik süt, ilaçla birlikte alındığında vücuttaki tuz oranını artırıyor.



ŞEKER İLAÇLARI: Kandaki şeker oranını düşürmesi için alınan İnsulin gibi ilaçların yanında kesinlikle kahve, çay ve kola içilmemeli. Çünkü bu ilaçlarla birlikte kafein alındığında, kan şekerinin beklenmedik bir oranda düşme ihtimali çok yüksek.

İLAÇLAR KARIŞTIRILABİLİR Mİ?

Birden fazla ilaç kullananlar bu konuya özellikle önem vermelidirler. Bazı ilaçların birbirleriyle karıştırılması, istenmeyen yan etkiler yaratabilir. İlaçların etkisini azaltıp sıfıra indirebilir. Örneğin bazı antibiyotikler, doğum kontrol haplarıyla birlikte alındıkları zaman etkilerini kaybederler. Bazı antihistaminik ilaçlar da eritromisin ile karıştıkları zaman sorun çıkabilir. Bu nedenle ilaçlarınızı alırken doktorunuza ya da eczacıya, ilaçların hangilerini birlikte alamayacağınızı sormalısınız.

ALKOLDEN UZAK DURULMALI MI?

Uyku haplarını alkollü içeceklerle almanın yarattığı tehlikeleri herkes biliyor. Fakat başka bazı ilaçların da alkollü içkilerle birlikte alınmaları son derece sakıncalı. Depresyona karşı kullanılan ilaçlar ve antihistaminikler asla alkollü içkiyle alınmamalı.

Alkollü içkiyle aspirin almak bile son derece sakıncalıdır. İlaç aldığınız zaman alkollü içkilerden uzak durmalısınız.

İLAÇLAR YEMEK ARALARINDA MI ALINMALI?

Bazı ilaçlar, örneğin penisilinin aç karnına alınması gerekir. Tetrasiklin, yemek sırasında alınırsa yiyecekteki kalsiyum ile birleşir ve işlevini yerine getirmeden bağırsaklardan atılır. İbuprofen ve aspirin gibi ilaçlar yemek arasında alınmalı.

İlaçları yemekten önce mi yoksa daha sonra mı alacağınızı doktorunuza ya da eczacıya sormalısınız.

İLAÇLARI NEREDE MUHAFAZA ETMELİ?

İlaçların çoğu normal oda ısısında muhafaza edilebilir. Genellikle kuru bir yerde, doğrudan güneş ışığı ve ısı almayan yerlerde muhafaza edilmeli. Bazı ilaçların ise buzdolabında muhafaza edilmeleri gerekir.Bunlar genellikle sıvı ilaçlardır. Bazı göz damlaları, sıvı antibiyotikler ve ensülin gibi.

BAZI YİYECEKLERDEN UZAK DURULMALI MI?

Süt ve sütlü besinler, bazı ilaçların kana karışmasını engellerler. Meyve suları ise bakterilere karşı kullanılan bazı ilaçların etkisini azaltır. Peynir, çikolata, kırmızı şarap ve bira depresyona karşı kullanılan ilaçlarla birlikte tüketildikleri zaman kan basıncını çok fazla yükseltirler.