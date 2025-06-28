İlaç devi halka arza hazırlanıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İlaç devi halka arza hazırlanıyor

Hong Kong merkezli ilaç devi China Medical System, Güneydoğu Asya'daki varlığını güçlendirmek ve yeni yatırımcı tabanına ulaşmak amacıyla temmuz ayında Singapur Borsası'nda ikincil halka arzı hedefliyor.

Hong Kong borsasında işlem gören ilaç şirketi China Medical System CMS, Güneydoğu Asya'daki genişleme stratejisinin bir parçası olarak temmuz ayında Singapur Borsası SGX ana pazarında ikincil halka arz yapmayı planlıyor. Şirket, Çin'deki ilaç sektöründe elde ettiği kanıtlanmış başarıyı bölgeye taşımayı amaçlıyor.

2010'dan bu yana Hong Kong Borsası'nda listeli olan CMS, Singapur'daki ikincil listeleme ile Güneydoğu Asya'da daha derin bir varlık sağlamayı ve "Singapur'da yeni ve sofistike bir yatırımcı tabanına erişmeyi" hedefliyor. Şirketin 2023 ve 2024 mali performansları, Çin'in hacim bazlı tedarik politikası nedeniyle düşüş yaşasa da, 2024'ün ikinci yarısında yenilikçi ilaçların ticarileşmesi ve özel ürünlerin büyümesiyle toparlanma kaydetti.

Bu hamle, Singapur Borsası'na olan Çinli şirket ilgisini de yansıtıyor. CGS International yatırım bankacılığı başkanı Jason Saw, Çinli firmaların Singapur'da ikincil listeleme arayışında olduğunu belirtti.

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