İlaç fazlalığı hayatı tehdit ediyor! Uzmanlardan önemli uyarılar

Uluslararası araştırmalar da tehlikeyi doğruladı. İngiltere’de yapılan bir çalışmada, acil servise başvuran hastaların yaklaşık %30’unun ilaç yan etkileri nedeniyle hastaneye yattığı belirtildi.

ABD’de Johns Hopkins Üniversitesi’nden Dr. Michael Steinman, yaşlı hastalarda uygunsuz ilaç kullanımının düşme, bilişsel bozukluklar ve gastrointestinal komplikasyonlar gibi ciddi sonuçlara yol açtığını vurguladı. Steinman, “İlaçlar doğru dozda ve doktor kontrolünde kullanılmadığında, tedavi edici etkiden çok zarar verir” dedi.

BAĞIRSAK DELİNMESİ: NADİR AMA ÖLÜMCÜL BİR KOMPLİKASYON

Bağırsak delinmesi, fazla ilaç kullanımının en ciddi komplikasyonlarından biri olarak öne çıktı.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Toylu Meredov, Hadi Aytar’ın ameliyatını gerçekleştiren doktor olarak, “Hastamızın kullandığı bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar ve kan sulandırıcılar, bağırsak delinmesine zemin hazırladı. Kapalı yöntemle bağırsağı diktik ve karın içini temizledik. Bu tür vakalar, bilinçsiz ilaç kullanımının ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor” açıklamasında bulundu.

Bağırsak delinmesi, genellikle ağrı kesiciler, steroidal ilaçlar ve antibiyotiklerin aşırı kullanımıyla ilişkilendirildi.

UZMANLARDAN AKILCI İLAÇ KULLANIMI ÖNERİLERİ

Uzmanlar, fazla ilaç kullanımının önüne geçmek için “akılcı ilaç kullanımı” ilkelerine uyulmasını önerdi.

Uzmanlar, bu konuda şu önerilerde bulundu:

Doktor Kontrolü Şart: İlaçlar, yalnızca doktor reçetesine uygun şekilde kullanılmalı. Komşu veya yakınların tavsiyesiyle ilaç alınmamalı.

İlaç Listesi Tutun: Hastalar, kullandığı tüm ilaçları (reçeteli, reçetesiz ve bitkisel ürünler dahil) doktorlarına bildirmeli. Uzmanlar, “Hastalar bir torba ilaçla karşımıza geliyor. Hangi ilacın ne zaman alındığını bilmek, tedaviyi güvenli hale getirir” dedi.

Düzenli Kontroller: Özellikle yaşlı hastalar, ilaçlarının uygunluğunu değerlendirmek için düzenli doktor kontrolüne gitmeli.

Alternatif Yöntemler: Beslenme ve egzersiz gibi yaşam tarzı değişiklikleri, bazı durumlarda ilaç ihtiyacını azaltabilir. Dr. Steinman, “Bağışıklık sistemini desteklemek için sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite, ilaçların yan etkilerini azaltmada etkili” dedi.

TOPLUMDA BİLİNÇ ARTMALI

Fazla ilaç kullanımının bağırsak delinmesi gibi ciddi sonuçlara yol açabileceği gerçeği, toplumda bilinçlendirme çalışmalarının önemini ortaya koydu.

Uzmanlar, özellikle yaşlı nüfusta artan polifarmasi sorununun çözümü için hasta-hekim iş birliğinin kritik olduğunu vurguladı.

İlaçların doğru kullanımı hayat kurtarırken, bilinçsiz tüketim ölümcül sonuçlara yol açabileceğinin altı çizildi.

Uzmanlar, “İlaçlar tedavi için var, ancak yanlış kullanıldığında zehir olabilir” diyerek herkesi akılcı ilaç kullanımı konusunda duyarlı olmaya çağırdı.