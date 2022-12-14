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İlaç fiyatlarına zam mı geldi? İlaç fiyatlarına ne kadar zam geldi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilaç teminine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca ilaç fiyatlarına ilişkin, ‘’İlaç fiyatlarında yılda 1 kez zam olması doğru değil’’ şeklindeki açıklamasıyla ilaç fiyatlarında zammı işaret etmişti. İlaç fiyatlarına ilişkin karar Cumhurbaşkanı kararıyla resmi gazete’de yayımlandı. Peki, İlaç fiyatlarına zam mı geldi? İlaç fiyatlarına ne kadar zam geldi?

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 14:58
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İlaç fiyatlarına zam mı geldi? İlaç fiyatlarına ne kadar zam geldi?

İlaç fiyatlarına zam mı geldi? İlaç fiyatlarına ne kadar zam geldi?
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilaç fiyatları hakkında yılda bir kere değil, iki kere zam yapılması gerektiğini ifade eden açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamaların ardından ilaç fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği merak konusuydu. Son olarak ilaç fiyatlarına ilişkin son karar Cumhurbaşkanı kararıyla resmi gazetede yayımlandı. Peki, İlaç fiyatlarına zam mı geldi? İlaç fiyatlarına ne kadar zam geldi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilaç temininde yaşanan sıkıntılara ilişkin, "Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde çözümün ilk adımlarını hep birlikte görmüş olacağız" açıklamasından sonra ilk adım atıldı. Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına dair karar değişti.

İLAÇ FİYATLARINA YÜZDE 36 ZAM GELDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk lirası cinsinden 1 euro değeri Aralık ayında yüzde 36,77 artırıldı.

BAREM DEĞERİ NE KADAR OLDU?

Artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 37,10 lira oldu. Diğer ürünlerde ise barem değeri 19,39 lira oldu. Temmuz ayındaki düzenlemeyle bu değerler fiyat korumalı ürünler için 27,13 lira olmuştu. Diğer ürünlerde ise 14,18 liraydı.

BAKAN KOCA İLAÇ ZAMMI HAKKINDA KONUŞTU

Bakan Koca, bazı ilaçların piyasada bulunamadığı iddialarına ilişkin dün yaptığı açıklamada "Gündemimizdeki en önemli konu bu. Sorunları çözeceğiz. Maliyetler arttı, çözüm için bir yol haritamız var. İlaç fiyatlarında yılda 1 kez zam olması doğru değil. Belli dönemlerde en az 2 kez olması gerektiği kanaatindeyiz." demişti.

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