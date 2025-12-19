Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ilaç fiyatlarının hesaplanmasında temel alınan euro kuru, 2026 yılı için yaklaşık yüzde 17 oranında artırılarak yeniden belirlendi.

İlaç sektöründe tedarik ve fiyatlandırma süreçlerini doğrudan etkileyen sabit euro kuru, yapılan düzenlemeyle birlikte arttı.

2026 yılı boyunca ilaç fiyatları hesaplanırken kullanılacak euro kuru 25,3346 TL olarak sabitlendi. Bu karardan önce, ilaç fiyatlamasında baz alınan mevcut euro kuru 21,6721 TL seviyesinde uygulanıyordu.

Yapılan bu güncelleme, ilaç üretim ve ithalat maliyetlerinin karşılanması noktasında fiyatlama mekanizmasında belirgin bir yükselişi beraberinde getirdi.

BAREM DEĞERİ DE ARTTI

Euro kurundaki artışa paralel olarak, piyasadaki ilaçların sınıflandırılmasında kullanılan barem değerlerinde de değişikliğe gidildi. Fiyat korumalı ürünler için uygulanan barem değeri 87,34 TL seviyesine çıkarıldı. Fiyat koruması dışındaki ürün grubu için ise yeni barem değeri 45,64 TL olarak resmiyet kazandı.

İLAÇ FİYATLARINDA ARTIŞ BEKLENTİSİ

Yapılan son düzenleme sonrası özellikle ithal ve hammaddede dışa bağımlı olunan ilaçlarda fiyatların artması bekleniyor. Ancak artışın oranı henüz belirsizliğini koruyor. İlaçta fiyat artış oranlarının önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.