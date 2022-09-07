7 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İlaç gibi meyve. Böbreği yeniliyor

İlaç gibi meyve olan incirin faydaları saymakla bitmiyor… Böbrek kumunu temizleyen incir, kulak altı iltihaplarda pansuman olarak kullanılmasıyla dikkat çekti. İncirle tüm detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 11:51
Takip Et

İlaç gibi meyve. Böbreği yeniliyor. İlaç gibi meyve olan incirin faydaları saymakla bitmiyor

İlaç gibi meyve. Böbreği yeniliyor
+
Aa
-

Meyvelerden bazılarının adeta ilaç gibi olduğu biliniyor. Bunlardan birisi olan incirin şifa deposu olması dikkat çekti.

İncirle ilgili tüm detaylar…

İNDİR NEDİR?

İncir, dut familyası'ndaki küçük ağaç türleri olan Ficus caricanın yenilebilir meyvesidir. İncir, Akdeniz ve batı Asya'ya kadar yerlisi ağacı olup eski zamanlardan beri yetiştirilir. Şimdi hem meyvesi hem de süs bitkisi olarak dünya çapında yaygın olarak yetiştirilir. Ficus carica 800'den fazla tropikal ve subtropikal bitki içeren Ficus cinsinin tip türüdür.

İNCİRİN FAYDALARI…

-Böbrek kumunu temizler

- Böbrek ve mesaneye iyi gelir

-Kulak altı iltihaplarda pansuman olarak kullanılır.

- Bağırsakları etkileyerek sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardım eder.

-Bağışıklığı kuvvetlendirmeye yardımcıdır.

-Kemikleri güçlendirir.

-Yüksek posa içeriğiyle meme kanserine karşı koruyucu bir özellik sağlar.

-Kan basıncı ve kan yağlarını iyileştirerek tansiyonu dengeler. Böylelikle kalp hastalıkları riskini düşürmede etkili olabilir.

-Beyin sağlığını korumaya destek olur.

-Özellikle egzama gibi rahatsızlıkları olan ya da alerjik cilde sahip kişilerde cilt sağlığı üzerinde de faydalı etkileri olduğu belirlenmiştir.

- İncirin yaprağı, suyu, ham hâli ve pişirilmişi birçok hastalığa şifa oluyor. İncirin yaprağı yaraları tedavi ederken pişirilmiş incir kaşıntıya ve iltihaba iyi geliyor.

İNCİR REÇELİ TARİFİ…

İncir reçeli tarifi için malzemeler

1 kilogram yeşil incir

1 kilogram toz şeker

1 adet limon suyu

1 adet çubuk tarçın

5 adet karanfil

2 su bardağı su

NASIL YAPILIR?

-Yıkayıp, kabuğunu soyduğunuz incirleri hafif yumuşayana kadar haşlayın.

-Haşlanan incirleri süzün ve tek tek sıkarak acı suyunu çıkarın.

-Acı suyunu çıkardığınız incirleri tencereye dizin. Karanfilleri ve çubuk tarçını incirlerin arasına yerleştirin.

-Toz şekeri ekleyin ve incirlerin suyunu bırakması için oda sıcaklığında ağzı kapalı bir tencerede 4 saat kadar bekletin.

-Toz şeker ile bekleyen ve suyunu salan incirlere 2 su bardağı suyu azar azar ekledikten sonra kısık ateşte, incirlerin dağılmaması için fazla karıştırmadan pişirin.

-Kaynayan reçelin kıvamını aralarda kontrol ederek yaklaşık 45 dakika kadar pişirin.

-Limon suyunu ekleyin, pişirme işlemini 10 dakika daha devam ettirdikten sonra reçeli ocaktan alın.

-Oda sıcaklığında beklettiğiniz ılınan reçeli kavanozlara doldurun, tamamen soğuduktan sonra kapaklarını kapatarak muhafaza edin.

-Artık kahvaltılarınızda incir reçeline de yer açabilirsiniz.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray koridorlarında bu anket fısıldanıyor
1
﻿Saray koridorlarında bu anket fısıldanıyor
﻿Yasmin Erbil'den yandaş olan babası Mehmet Ali Erbil'e gönderme
2
﻿Yasmin Erbil'den yandaş olan babası Mehmet Ali Erbil'e gönderme
﻿Balıkesir'in kurtuluşunda Tülütabakların önemi. İsmail Kahraman bu kurtuluş kutlamasına kahrolacak
3
﻿Balıkesir'in kurtuluşunda Tülütabakların önemi. İsmail Kahraman bu kurtuluş kutlamasına kahrolacak
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
4
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
﻿Balıkesirli Turhan Çömez'in paylaşımı İsmail Kahraman'ı evinden çıkartmayacak
5
﻿Balıkesirli Turhan Çömez'in paylaşımı İsmail Kahraman'ı evinden çıkartmayacak
﻿Hakarete uğramak beyinde 'tokat etkisi' yaratıyor. İltifattan daha uzun kalıyor
6
﻿Hakarete uğramak beyinde 'tokat etkisi' yaratıyor. İltifattan daha uzun kalıyor
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
7
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
﻿'Kırsal kalkınma destekleri'nde yatırım süresi 4 ay uzatıldı
﻿'Kırsal kalkınma destekleri'nde yatırım süresi 4 ay uzatıldı
﻿'Kırsal kalkınma destekleri'nde yatırım süresi 4 ay uzatıldı
﻿Chelsea Thomas Tuchel'i kovdu! Fatura Alman teknik adama kesildi
﻿Chelsea Thomas Tuchel'i kovdu! Fatura Alman teknik adama kesildi
﻿Chelsea Thomas Tuchel'i kovdu! Fatura Alman teknik adama kesildi
﻿Dionysos’a adanan eserler İzmir Arkeoloji Müzesinde
﻿Dionysos’a adanan eserler İzmir Arkeoloji Müzesinde
﻿Dionysos’a adanan eserler İzmir Arkeoloji Müzesinde
﻿Doldur boşalt yapan polis meslektaşını vurdu
﻿Doldur boşalt yapan polis meslektaşını vurdu
﻿Doldur boşalt yapan polis meslektaşını vurdu
﻿Müze sayısı bir yılda yüzde 5 arttı
﻿Müze sayısı bir yılda yüzde 5 arttı
﻿Müze sayısı bir yılda yüzde 5 arttı
﻿Eskişehir Odunpazarı personel alacak
﻿Eskişehir Odunpazarı personel alacak
﻿Eskişehir Odunpazarı personel alacak
﻿Kayseri'de 100 kilo kaçak tütün ele geçirildi
﻿Kayseri'de 100 kilo kaçak tütün ele geçirildi
﻿Kayseri'de 100 kilo kaçak tütün ele geçirildi
﻿Rıza Çalımbay isyan etti
﻿Rıza Çalımbay isyan etti
﻿Rıza Çalımbay isyan etti
﻿Rusya Ukrayna'nın Harkiv şehrini vurdu
﻿Rusya Ukrayna'nın Harkiv şehrini vurdu
﻿Rusya Ukrayna'nın Harkiv şehrini vurdu
﻿Nathan Redmond'un İstanbul'a geleceği saat belli oldu
﻿Nathan Redmond'un İstanbul'a geleceği saat belli oldu
﻿Nathan Redmond'un İstanbul'a geleceği saat belli oldu
﻿İstanbul Personel Yönetim AŞ. 33 işçi alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim AŞ. 33 işçi alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim AŞ. 33 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.