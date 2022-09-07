İlaç gibi meyve. Böbreği yeniliyor

Meyvelerden bazılarının adeta ilaç gibi olduğu biliniyor. Bunlardan birisi olan incirin şifa deposu olması dikkat çekti.

İncirle ilgili tüm detaylar…

İNDİR NEDİR?

İncir, dut familyası'ndaki küçük ağaç türleri olan Ficus caricanın yenilebilir meyvesidir. İncir, Akdeniz ve batı Asya'ya kadar yerlisi ağacı olup eski zamanlardan beri yetiştirilir. Şimdi hem meyvesi hem de süs bitkisi olarak dünya çapında yaygın olarak yetiştirilir. Ficus carica 800'den fazla tropikal ve subtropikal bitki içeren Ficus cinsinin tip türüdür.

İNCİRİN FAYDALARI…

-Böbrek kumunu temizler

- Böbrek ve mesaneye iyi gelir

-Kulak altı iltihaplarda pansuman olarak kullanılır.

- Bağırsakları etkileyerek sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardım eder.

-Bağışıklığı kuvvetlendirmeye yardımcıdır.

-Kemikleri güçlendirir.

-Yüksek posa içeriğiyle meme kanserine karşı koruyucu bir özellik sağlar.

-Kan basıncı ve kan yağlarını iyileştirerek tansiyonu dengeler. Böylelikle kalp hastalıkları riskini düşürmede etkili olabilir.

-Beyin sağlığını korumaya destek olur.

-Özellikle egzama gibi rahatsızlıkları olan ya da alerjik cilde sahip kişilerde cilt sağlığı üzerinde de faydalı etkileri olduğu belirlenmiştir.

- İncirin yaprağı, suyu, ham hâli ve pişirilmişi birçok hastalığa şifa oluyor. İncirin yaprağı yaraları tedavi ederken pişirilmiş incir kaşıntıya ve iltihaba iyi geliyor.

İNCİR REÇELİ TARİFİ…

İncir reçeli tarifi için malzemeler

1 kilogram yeşil incir

1 kilogram toz şeker

1 adet limon suyu

1 adet çubuk tarçın

5 adet karanfil

2 su bardağı su

NASIL YAPILIR?

-Yıkayıp, kabuğunu soyduğunuz incirleri hafif yumuşayana kadar haşlayın.

-Haşlanan incirleri süzün ve tek tek sıkarak acı suyunu çıkarın.

-Acı suyunu çıkardığınız incirleri tencereye dizin. Karanfilleri ve çubuk tarçını incirlerin arasına yerleştirin.

-Toz şekeri ekleyin ve incirlerin suyunu bırakması için oda sıcaklığında ağzı kapalı bir tencerede 4 saat kadar bekletin.

-Toz şeker ile bekleyen ve suyunu salan incirlere 2 su bardağı suyu azar azar ekledikten sonra kısık ateşte, incirlerin dağılmaması için fazla karıştırmadan pişirin.

-Kaynayan reçelin kıvamını aralarda kontrol ederek yaklaşık 45 dakika kadar pişirin.

-Limon suyunu ekleyin, pişirme işlemini 10 dakika daha devam ettirdikten sonra reçeli ocaktan alın.

-Oda sıcaklığında beklettiğiniz ılınan reçeli kavanozlara doldurun, tamamen soğuduktan sonra kapaklarını kapatarak muhafaza edin.

-Artık kahvaltılarınızda incir reçeline de yer açabilirsiniz.