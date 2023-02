Ucuz ilaç için Meksika'ya gidiyor

20 yıldır süren rahatsızlıklarıyla bir şekilde mücadele etmeye çalıştığını belirten Schachinger, internet dünyasındaki yenilikler ve fırsatlarla ilgili konferanslar verdiğini, web sayfası, internet aramalarında verimliliği artıran SEO yazarlığı üzerine uzmanlığı ve düzgün bir kazancı olduğuna dikkat çekti.

Schachinger, AA muhabirine, Nevada'da yaşadığını ve "ömür boyu kullanması gereken" ilaçlara ABD'de her seferinde yüzlerce dolar vermek zorunda kalmamak için Meksika'ya yolculuk etmeyi veya sınıra yakın yaşayan tanıdıkları yoluyla tedarik etmeyi seçtiğini söyledi.

Schachinger, yine de sigorta kapsamı dışında kalan bir ilaç için 585 dolar ödemek zorunda kalmanın bütçesini sarstığına vurgu yaptı. Sağlık sigortalarının pahalılığına karşın bazı ilaçların ve tedavilerinin kapsam dışı olmasından şikayet eden Schachinger, "Gerekli ilacı bulmak için Facebook'ta paylaştım. Çünkü ayda yaklaşık 600 dolar maliyeti vardı ve nasıl alabileceğimi bilmiyordum." dedi.

Bazı kişilerin pahalı ilaçları Meksika'dan getirdiğini öğrendiğini anlatan Amerikalı kadın, bir süre onlar aracılığıyla, daha sonra da bizzat giderek ilaç maliyetini yaklaşık 10 kat düşürdüğünü dile getirdi. Schachinger, şöyle konuştu:

"Pahalı olanlar, sigorta kapsamına girmeyenler genellikle diyabet ilaçlarıdır. Uzun zaman Kovid'e yakalanmadan önce 5 veya 6 yıldır stabil diyabetim vardı. Bu yüzden doktor bana ikisi önceden beri kullandığım ve ikisi yeni 4 ilaç yazdı. İkisi de sigorta kapsamında değildi. Bu yüzden doktorum bana birini numune (ücretsiz) verdi ve biri sigorta tarafından karşılandı. Diğeri için numune istemeye devam edemedim ve en son Meksika olayını yaptık."

Kendisinin şanslı gruptan olduğunu, yaşadığı sıkıntıları yüksek sesle dillendirmekten geri durmayan diğer Amerikalılar için bu sorunu çözmenin "kolay bir yolu olmadığını" vurgulayan Schachinger, "Şanslıyım ki arkadaşımın oralarda bir ailesi var, oradaki sistemi biliyor ve kolayca gidip onları alabiliyor." dedi.

Schachinger, ABD'de 600 dolara yakın ödeme yaptığı bir ilacı, Meksika'dan 50 ila 70 dolar arasında alabildiğini, senede 3 sefer yaparak yıllık ilaç ihtiyacını karşıladığını anlatarak, "Ama bazı insanlar şanslı değil ve (almak zorunda oldukları) benimkinden çok daha pahalı ilaçlar var."diye konuştu.

"MALİYETİM GEÇEN YIL 4 BİN DOLAR KADARDI"

ABD'de ilaç fiyatlarının neden çok pahalı olduğu sorusunun kolay bir cevabı bulunmadığını söyleyen Schachinger, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece sağlık sigortam için ayda 900 dolar ödemem gerekiyor. Üstüne üstlük ilaçlara kısmi ödeme yapıyorum. Yani geçen yıl, reçete maliyetim neredeyse 4 bin dolardı. Bu yüzden size verecek kolay bir cevabım yok. Yıllarca siyasi mücadele oldu. ACA (Obamacare) ilk çıktığında aslında çok ama çok iyiydi. Sigorta, ayda 100 dolar, hastanede konaklama (gecelik) 75 dolar, cepten ödenecek limit 100 dolardı ve çoğu reçete de ücretsizdi. Ancak Cumhuriyetçi Partimiz, ACA'yı yapabildikleri kadar parçalayarak gittikçe daha pahalı ve daha az kapsayıcı hale dönüştürdü."

Schachinger, bu süreçte ilaç için ödenen paraların yüzde 40'ının ilaç firmalarınca Ar-Ge araştırmaları yerine reklam ve pazarlama için harcandığını, bu yüzden maliyetlerin giderek "şişirildiğinin" ortaya çıktığını belirtti. İlaç firmalarının ürettikleri ilaç üzerinden uzun yıllar patent hakkı almasının da maliyetleri ayrıca artıran bir etken olduğuna değinen Schachinger, 100 yıldır satıldığı halde hala çok pahalı olan insülinin üreticilerinin "açgözlülüğüne" dikkati çekti.

Schachinger, ilaç firmalarının fiyatları istedikleri zaman değiştirebilme, sigorta şirketlerinin de bu ilacı her an kapsamdan çıkarabilme yetkisi olduğunu söyleyerek, "Bu nedenle her yıl kontrol etmeniz ve ilaçlarınızın hala sigorta kapsamında olduğundan emin olmanız gerekir. Aksi takdirde sigorta şirketi, bunları karşılamıyor olabilir." görüşünü dillendirdi.

"RADİKAL DEĞİŞİKLİKLER ŞART"

Schachinger, ülkedeki sağlık sistemindeki mevcut uygulamaların düzeltilmesi gerektiğinin altını çizdi. ABD'de insanların temel tıbbi bakım için yılda 12-15 bin dolar arasında harcama yaptığını belirten Schachinger, "Bu ülkeye zarar veriyor çünkü bu parayla bir ev veya yeni bir araba almıyorum veya ekonomiye katkı sağlayacak şeyleri doğru şekilde satın almıyorum." şeklinde konuştu.

Schachinger, "Bir ay tiroit ilacımı içmezsem ölebilirim." diyerek, daha önce parası yetmediği için 6 ay kalp ilacını kullanamadığını belirtti. Radikal değişikliklerin olması gerektiğini belirten Schachinger, "Ancak bunu yapmak için partilerin birlikte çalışmasını sağlamalıyız." dedi.

Schachinger, Kanada ve Avrupa ile kıyaslandığında ABD sağlık sisteminin kısıtlı gelire sahip olanlar için dezavantajlı olduğunun da altını çizdi.

Amerikan siyasetinden ülkenin sağlık sistemine yönelik yakın zamanda çözüme yönelik bir adım beklemediğini söyleyen Schachinger, "Şu anda Kongrenin kurulma şekliyle, bölünmüş Kongre ile bir çözüm olamaz. Şimdilik Cumhuriyetçi Parti'nin yönettiği Kongrenin önceliği bu değil. Ama bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyorum çünkü insanlar, insülin alıp almama ile yemek yeme arasında seçim yapmak zorunda olmamalı." diye görüş belirtti.

ABD'de yıllık ortalama gelirin 40-50 bin dolar arasında olduğuna inandığını belirten Schachinger, "Kimse bir insülin iğnesi için ayda 1000 dolar ödeyemez. Bu yüzden insülinlerini bölerek kullanıyorlar ve ölümler meydanda geliyor." dedi.

Schachinger, tedavi olamayan hasta insanların bir süre sonra çalışamaz hale gelerek sonunda devlet yardımına muhtaç hale geldiğini ya da parasını sağlık sigortası ve ilaçlar için harcayarak yaşlılık için emeklilik ve tasarruf fonlarına bütçe ayıramadığını, politikacıların, ülke yararına bu soruna çözüm bulmak zorunda olduğunu vurguladı.

