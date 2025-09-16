İlaç, kıyafet, sigara ve alkol: Hepsini kaçak geçirdiler

Ağrı Valiliğinden yapılan duyuruya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede kaçakçılığın engellenmesine yönelik operasyonlar yapıldı.

Operasyonlarda 310 kutu botoks ilacı, 325 kutu kırmızı reçeteye tabi medikal ilaç, 50 kutu beyaz reçeteye tabi tıbbi ilaç, 516 parça çeşitli kıyafet, 96 paket gümrük kaçağı sigara ve 4 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Olay kapsamında 3 zanlı gözaltına alınarak adli mercilere sevk edildi.

Yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadelenin azimle süreceği ifade edildi.