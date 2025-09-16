İlaç, kıyafet, sigara ve alkol: Hepsini kaçak geçirdiler

Kaynak: İHA
İlaç, kıyafet, sigara ve alkol: Hepsini kaçak geçirdiler

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok miktarda kaçak ürün yakalandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan duyuruya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede kaçakçılığın engellenmesine yönelik operasyonlar yapıldı.

Operasyonlarda 310 kutu botoks ilacı, 325 kutu kırmızı reçeteye tabi medikal ilaç, 50 kutu beyaz reçeteye tabi tıbbi ilaç, 516 parça çeşitli kıyafet, 96 paket gümrük kaçağı sigara ve 4 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Olay kapsamında 3 zanlı gözaltına alınarak adli mercilere sevk edildi.

Yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadelenin azimle süreceği ifade edildi.

Son Haberler
İnşaat halindeki binanın 3’üncü katından düştü
İnşaat halindeki binanın 3’üncü katından düştü
Kafasına geçirdiği balon sonu oldu
Kafasına geçirdiği balon sonu oldu
İlaç, kıyafet, sigara ve alkol: Hepsini kaçak geçirdiler
İlaç, kıyafet, sigara ve alkol: Hepsini kaçak geçirdiler
Millilerden Dünya Boks Şampiyonası'nda 2 gümüş, 1 bronz madalya
Millilerden Dünya Boks Şampiyonası'nda 2 gümüş, 1 bronz madalya
Ruhsatsız işletmede 5 ton 709 kilogram pekmez
Ruhsatsız işletmede 5 ton 709 kilogram pekmez