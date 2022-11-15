15 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Hangi ilacı kullanırken hangi yemeği yememeli?

Diyetisyen Dilem İrkin Koçan ilaç kullanırken yenilmemesi gereken besinlerle ilgili açıklama yaptı. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 16:57
Takip Et

İlaç kullanırken bunları yemeyin

Hangi ilacı kullanırken hangi yemeği yememeli?
+
Aa
-

Uzmanlara göre ilaç kullanırken tüketilen besinler faydadan çok zarar veriyor. Diyetisyen Dilem İrkin Koçan, ilaç kullanımı sırasında tüketilen besinlerde kesinlikle doğru tercihler yapılmasını açıkladı ve şunları söyledi:

“Greyfurt suyu kolesterol ilaçlarının etkisini arttırarak vücudumuzda kas ağrısı gibi belirtiler oluşturabiliyor, tansiyon ilaçlarıyla beraber tükettiğinizde ise ilacın etkisinden kaynaklı kalp ritminde bozulmalar ve baş ağrıları gibi şikâyetlerle çok sık karşılaşılabiliyor”

ANTİBİYOTİĞİN FAYDASINI AZALTAN O BESİN

Süt ve süt ürünlerinin de antibiyotikler ile beraber tüketilmesi durumunda etkisini azaltıyor. Diyetisyen Koçan konuşla ilgili şöyle konuştu:

“Antibiyotik kullanmadan en az 2 saat önce ve kullandıktan sonra 6 saat içinde süt ve süt ürünlerini tüketmemek gerekir.
Yeşil yapraklı sebzelerin birçoğu K vitamini içerir. Kan sulandırıcı bir ilaç kullanıyorsanız K vitamini bakımından zengin olan besinlerden mümkün olduğunca kaçınmanız gerekir.
Örneğin; demir ilacı kullanıyorsanız, demir probiyotiğiyle beraber C vitamini içeren taze sıkılmış meyve suları ya da sebze-meyve tükettiğiniz zaman demir emilimini arttırıyorsunuz. En az 2 saat arayla demir ilacı kullanıyorsanız süt ve süt ürünlerini tüketmemeniz gerekiyor. Yine beraberinde demirin bağlanmasını azaltan, kafein içeren çay-kahve gruplarından mümkün olduğunca uzak durmalısınız.”

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
1
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
2
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
3
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
4
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
5
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
﻿Rus işbirlikçisi Kadirov'un karısına unvan
6
﻿Rus işbirlikçisi Kadirov'un karısına unvan
﻿Rus işbirlikçisi Kadirov'un karısına unvan
﻿Putin'e Herson'un ardından ikinci şok. Birleşmiş Milletler kararı gerginliği tırmandırabilir
7
﻿Putin'e Herson'un ardından ikinci şok. Birleşmiş Milletler kararı gerginliği tırmandırabilir
﻿Putin'e Herson'un ardından ikinci şok. Birleşmiş Milletler kararı gerginliği tırmandırabilir
﻿Feribotu kaçırdığı için bomba ihbarı yapan kişi serbest bırakıldı
﻿Feribotu kaçırdığı için bomba ihbarı yapan kişi serbest bırakıldı
﻿Feribotu kaçırdığı için bomba ihbarı yapan kişi serbest bırakıldı
﻿Karagümrük'ün stadı değişiyor
﻿Karagümrük'ün stadı değişiyor
﻿Karagümrük'ün stadı değişiyor
﻿6 ayda dört denizi kürek çekerek geçti
﻿6 ayda dört denizi kürek çekerek geçti
﻿6 ayda dört denizi kürek çekerek geçti
﻿İşte ilişkilerde nasıl mutlu olunur?
﻿İşte ilişkilerde nasıl mutlu olunur?
﻿İşte ilişkilerde nasıl mutlu olunur?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.