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İlaç kullanırken tüketilen besinlere dikkat! Sağlığa zararlı olabiliyor

Uzmanlar ilaç kullanıldığı sırada tüketilen gıdaların vücuda zarar verdiğini söylüyor. Diyetisyen Dilem İrkin Koçan sağlığımız açısında risk oluşturabilecek bu duruma açıklık getirdi.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 12:51
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İlaç kullanırken tüketilen besinlere dikkat!

İlaç kullanırken tüketilen besinlere dikkat! Sağlığa zararlı olabiliyor
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Uzmanlara göre ilaç kullanırken tüketilen besinler çok önemli. Zira faydadan çok zarar verebiliyor. Sağlığınız açısından risk oluşturabilecek bu durum, kullanılan ilaçların faydasız olmasına ya da çok fazla etki oluşturup istenmeyen sonuçların oluşmasına neden oluyor.

Diyetisyen Dilem İrkin Koçan, ilaç kullanımı esnasında tükettiğimiz besinlerde doğru tercih yapmamız gerektiğini vurguladı. Özellikle kolesterol ilacı kullanan kişilerin greyfurt suyuna dikkat etmeleri gerektiğini belirten Dilem İrkin Koçan, “Greyfurt suyu kolesterol ilaçlarının etkisini arttırarak vücudumuzda kas ağrısı gibi belirtiler oluşturabiliyor, tansiyon ilaçlarıyla beraber tükettiğinizde ise ilacın etkisinden kaynaklı kalp ritminde bozulmalar ve baş ağrıları gibi şikâyetlerle çok sık karşılaşılabiliyor” diye konuştu..

“SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ANTİBİYOTİK FAYDASINI AZALTIR”

Süt ve süt ürünlerinin de antibiyotikler ile beraber tüketilmesi durumunda antibiyotiğin etkisinde azalma görünüyor. Dilem İrkin Koçan, “Antibiyotik kullanmadan en az 2 saat önce ve kullandıktan sonra 6 saat içinde süt ve süt ürünlerini tüketmemek gerekir. dedi.

“KAN SULANDIRICI KULLANANLAR DİKKAT!”

Özellikle orta yaş üstü kalp hastalarının kullandığı kan sulandırıcı ilaçların K vitamini ile kullanılmaması gerektiğinin altını çizen Koçan şu uyarılarda bulundu:

“Yeşil yapraklı sebzelerin birçoğu K vitamini içerir. Kan sulandırıcı bir ilaç kullanıyorsanız K vitamini bakımından zengin olan besinlerden mümkün olduğunca kaçınmanız gerekiyor” şeklinde konuştu.

C VİTAMİNİ DEMİR EMİLİMİNİ ARTTIRIR

Diyetisyen Koçan, C ve D vitamini ile ilgili de, “Örneğin; demir ilacı kullanıyorsanız, demir probiyotiğiyle beraber C vitamini içeren taze sıkılmış meyve suları ya da sebze-meyve tükettiğiniz zaman demir emilimini arttırıyorsunuz. En az 2 saat arayla demir ilacı kullanıyorsanız süt ve süt ürünlerini tüketmemeniz gerekiyor. Yine beraberinde demirin bağlanmasını azaltan, kafein içeren çay-kahve gruplarından mümkün olduğunca uzak durmalısınız.” şeklinde konuştu

 

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