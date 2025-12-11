İlaç bulmakta zorlanan kanser hastaları seslerini duyurmakta zorlanırken, Kayseri'de kanser hastalarının bilgileriyle sahte rapor düzenlendiği ve SGK'nın karşıladığı maliyeti yüksek ilaçları para ile satıldığı iddialarına CHP Milletvekili Aşkın Genç sessiz kalmadı.

Genç, iddiaların aydınlatılması için Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri ve Adalet Bakanlarına ayrı ayrı soru önergesi verdi.

Sağlık Bakanlığı'na sunduğu önergesinde, kaç kanser hastasının kişisel verilerinin kötüye kullanıldığı, hasta kayıt sistemlerine erişim yetkilerinin nasıl denetlendiği ve yüksek maliyetli onkoloji ilaçlarında tekrar reçete edilmesi durumunda devreye girecek bir otomatik alarm ve blokaj sisteminin bulunup bulunmadığına yanıt istendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yöneltilen önergede ise SGK’nın uğradığı kamu zararının boyutu ve tahsilat süreci hakkında bilgi talep edildi.

İçişleri Bakanlığı’na verilen önerge kapsamında, örgütün başka illerde bağlantısı olup olunmadığı sorulurken, soruşturmadaki şüpheli sayısı ve tutuklama durumuna ilişkin detaylar istendi.

Adalet Bakanlığı’na iletilen önergede ise benzer davalarda planlanan yasal düzenlemelerin olup olmadığını sorulurken, dosyanın yargısal safhası, mağdur hastaların durumu ve kamu zararının geri kazanılmasına yönelik hukuki süreçlerin etkinliği hakkında bilgi istendi.

'KONUNUN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIM'

"Kanser hastaları en kırılgan dönemlerinde; en çok korunmaları gereken sağlık sisteminin hedefi hâline getirilmiş durumda. İnsan hayatı üzerinden menfaat sağlanmasına asla göz yumamayız. Hem vatandaşlarımızın sağlığı hem de kamu kaynağı korunmalı; bu süreç tüm açıklığıyla ortaya çıkarılmalı, sorumlular hesap vermelidir. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım."