İlaçlar ne kadar gereksiz? Sağlığınız için bilmeniz gerekenler

Antibiyotiklerin yanlış kullanımı, ağrı kesicilerin gereksizce alınması veya depresyon ilaçlarının sadece kısa süreli kullanımı gibi durumlar, vücutta geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabiliyor.

Amerikalı iç hastalıkları uzmanı Dr. Robert S. H. Rucker, “Birçok kişi, doktor reçetesi olmadan kendi başına ilaç almaya devam ediyor. Ancak bu ilaçların yan etkileri, sağlık üzerinde kalıcı izler bırakabilir” şeklinde uyardı.

YANLIŞ İLAÇ KULLANIMI: SAĞLIĞA ZARAR VERİYOR

Her yıl dünya genelinde milyonlarca insan, yanlış ilaç kullanımı nedeniyle çeşitli sağlık sorunları yaşıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), gereksiz ilaç kullanımının yalnızca kişilerin sağlıklarını tehdit etmediğini, aynı zamanda ilaçların etkinliğini de zayıflattığını belirtti. WHO’nun verilerine göre, gereksiz ilaç kullanımı, antibiyotik direncine yol açan en önemli faktörlerden biri olarak öne çıktı.

Avustralya Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Konseyi (NHMRC) Başkanı Prof. Dr. Peter Collignon, "Antibiyotiklerin gereksiz kullanımı, bakterilerin bu ilaçlara karşı direnç geliştirmesine neden oluyor. Bu durum, gelecekte daha karmaşık hastalıkların tedavisinde önemli sorunlara yol açabilir" şeklinde açıklamada bulundu.

ANTİBİYOTİK DİRENCİ: KÜRESEL BİR TEHDİT

Antibiyotiklerin gereksiz şekilde kullanımı, dünya genelinde hızla yayılan bir sağlık sorunu olan antibiyotik direncini tetikliyor. Bu durum, basit enfeksiyonların bile tedavi edilememesine neden olabilir.

Sağlık ve Halk Bilimleri Derneği’nin Başkan Yardımcısı Dr. Bruce A. Gellin, "Her yıl antibiyotiklere karşı dirençli 700.000’den fazla insan ölüyor. Bunun başlıca nedeni, gereksiz antibiyotik kullanımının artması" dedi.

Gereksiz ilaç kullanımının yalnızca enfeksiyon tedavisi ile sınırlı olmadığını belirten uzmanlar, ağrı kesici ilaçların aşırı ve yanlış kullanımı ile de ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceğini vurguladı.

Ağrı kesiciler, özellikle uzun süreli kullanıldığında karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını bozabilir, mide ülseri gibi rahatsızlıklara neden olabilir.

AĞRI KESİCİLER VE UZUN SÜRELİ KULLANIMIN ZARARLARI

Birçok kişi, baş ağrısı, sırt ağrısı veya romatizma gibi durumlar için ağrı kesici ilaçlara başvurdu.

Ancak Amerikalı kardiyolog Dr. Michael Apstein, uzun süreli ağrı kesici kullanımının kalp sağlığı üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğine dikkat çekti:

"Ağrı kesiciler, kan basıncını yükseltebilir ve kalp krizi riskini artırabilir. Ayrıca, böbrekleri zorlayarak organ yetmezliğine yol açabilir. Bu ilaçları, sadece acil durumlar için kullanmalısınız."

Birçok kişi de, depresyon, anksiyete ve stres gibi ruhsal durumlar için ilaçlar kullanıyor. Ancak uzmanlar, depresyon ilaçlarının gereksiz kullanımının da ciddi riskler taşıdığını söyledi.

Psikiyatrist ve ilaç bağımlılığı uzmanı Dr. Sarah Kaplan, "Depresyon ilaçları, yalnızca doktor kontrolünde ve belirli bir süre için kullanılmalıdır. Sürekli ve yanlış kullanımı, beyin kimyasallarını bozabilir ve bireyde ilaç bağımlılığına yol açabilir" dedi.

Ayrıca, depresyon ilaçları uzun süreli kullanımda, metabolizma üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir ve kalp sağlığını tehdit edebilir.

GEREKSİZ İLAÇ KULLANIMI VE BAĞIMLILIK RİSKİ

İlaçların yanlış ve gereksiz kullanımı, uzun vadede bağımlılığa yol açabilir. Özellikle ağrı kesici, sakinleştirici ve uykusuzluk ilaçları, kullanımı arttıkça bağımlılık oluşturma potansiyeline sahip.

Klinik psikiyatrist Dr. David M. Smith, "Bağımlılık tedavisi gören hastalarımın büyük bir kısmı, başlangıçta ağrı kesici veya uyku ilacı gibi ilaçların yalnızca ‘geçici’ kullanım için alındığını belirtiyor. Ancak bu ilaçlar, bağımlılık yaparak kişilerin sağlıklarını daha fazla tehdit etmeye başlıyor" uyarısında bulundu.

KENDİ KENDİNE TEDAVİ: TEHLİKELİ BİR YOL

Gereksiz ilaç kullanımı, çoğu zaman insanların kendi kendilerine tedavi etmeye çalıştığı bir durumdan kaynaklanmaktadır. Özellikle internet üzerindeki yanlış bilgiler ve popüler kültür, ilaç kullanımına yönelik yanlış alışkanlıkların artmasına neden olmakta.

Tıbbi tedavi uzmanı Prof. Dr. Margaret Harris, "Birçok kişi, basit bir soğuk algınlığını veya baş ağrısını ilaç alarak tedavi etmeye çalışıyor. Oysa, bu tür sorunlar çoğunlukla dinlenme, bol su içme ve sağlıklı bir yaşam tarzı ile geçer. Kendi kendine tedavi etmek, genellikle daha büyük sağlık sorunlarına yol açar" dedi.

SAĞLIK İÇİN BİLİNÇLİ İLAÇ KULLANIMI

Gereksiz ilaç kullanımı, vücuda zarar verirken aynı zamanda sağlık sistemine de büyük yük bindiriyor.

Uzmanlar, ilaçların yalnızca sağlık profesyonelleri tarafından önerilen şekilde kullanılmasını tavsiye ediyor. Ayrıca, bir ilaç kullanmaya başlamadan önce doktorunuza danışmak, yanlış ilaç kullanımının önlenmesinde önemli bir adım.

Sağlık için doğru tedavi yöntemlerine başvurmak, daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmek için önemli. Her ilaç, her zaman faydalı olmayabilir; doğru zamanlamada, doğru dozda ve doğru ilacı kullanmak, sağlık için en iyi çözüm olacak.