İlaçlar yetmiyor! Yetişkin nüfusun yarısı takviye gıda kullanıyor

İSTANBUL — Beden ve zihin sağlığının rotası değişiyor; birçok kişi, ihtiyaç duyduğu desteği takviye gıdalarda arıyor. Harvard Health Publishing’in açıkladığı veriler, halihazırda yetişkin nüfusun yaklaşık yarısının en az bir takviye gıda kullandığını ortaya koyuyor. Ancak bir takviyenin etiketi veya reklamlarının güvenilir bilgi vermemesi halinde fayda ya da zararının bilinemeyeceğine dikkat çekerken, dünya standartlarında hizmet veren Türk markalar, insan sağlığını güven altına alıyor. GMP (İyi Üretim Uygulamaları) sertifikası ile güvenilir, etkili ve kaliteli bitkisel takviye gıdalar sunan Normagen, modern bilim ile geleneksel bitki formüllerini birleştirerek, sağlığı doğal yollarla destekliyor.

“Doğanın en saf özlerini, en kaliteli içeriklerle birleştiriyoruz”

Takviye gıdalarla ilaç kullanımını azalttıklarını söyleyen NORMAGEN Kurucusu Emir Saatcı, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu: “Modern bilim ile geleneksel bitkisel bilgeliği birleştirerek tamamen doğal ve katkısız içeriklerle yüksek etkili takviye gıda ürünleri geliştiriyoruz. Sağlığın temellerini bilimsel araştırmalarla atıyoruz. Ürünlerimizi laboratuvarlarımızda titizlikle test ediyor ve güvenilirliklerini kanıtlanıyoruz. Doğanın en saf özlerini, en kaliteli içeriklerle birleştirerek tüketicilere sunuyoruz. Onların sağlığı ve mutluluğu, bizim en değerli motivasyonumuz.”

“Aylık 50 bin adedi aşkın üretimle ilaç bağımlılığını azaltıyoruz”

Tüm ürünlerinin Helal ve ISO sertifikasına sahip olduğunu belirten Emir Saatcı, “İlaçların gölgesinde geçen bir yaşamın kader olmadığını biliyoruz. NORMAGEN olarak, vücudun kendi iyileşme gücüne inanıyor ve ilaçsız bir geleceğe umutla bakıyoruz. Sağlık sorunlarının derinlerine inerek kalıcı çözümler üretiyor ve ilaç bağımlılığını azaltmayı hedefliyoruz. GMP sertifikalı, ileri teknolojiyle donatılmış tesislerimizde ayda 50 bin adetten fazla üretim yaparak bu umudu gerçeğe dönüştürüyoruz. Tüm bu süreçte kaliteyi ve sürdürülebilirliği ön planda tutuyoruz” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“Biz, sadece ürün satmıyor, her bir müşterimizin sağlık yolculuğuna eşlik ediyoruz. Birebir iletişim, danışmanlık ve yüksek memnuniyet anlayışını benimsiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında hızla büyüyen ekosistemimizle, sağlığa erişimi kolaylaştırıyoruz. Geniş satış ortaklığı ağımız, güçlü e-ticaret altyapımız ve yenilikçi dijital pazarlama stratejilerimiz sayesinde, her geçen gün daha fazla insana ulaşıyoruz. Sadece bir sağlık markası değil, aynı zamanda sağlıklı bir geleceğe giden yolda güvenilir yol arkadaşı olarak konumlanıyoruz.”

“Uluslararası pazarlarda söz sahibi bir Türk markası olacağız”

İnsan vücudunda sıkça görülen fiziksel ve ruhsal rahatsızlık belirtilerini doğal yollarla gidermeye yardımcı olduklarını aktaran NORMAGEN Kurucusu Emir Saatcı, “Bağışıklık sistemi, sindirim, hormonal denge, zihinsel performans ve ruhsal denge gibi geniş bir alanda ihtiyaçlara çözüm sunuyoruz. Amacımız, vücudun ve zihnin kendi iyileşme gücünü bitkisel takviyelerle destekleyerek sağlığı korumak ve ilaç kullanımını azaltmak” şeklinde konuşarak değerlendirmelerini şu sözlerle sonlandırdı:

“2025’in ilk çeyreğinde %23 büyüyerek istikrarımızı koruduk. Güvenilir ürünlerimiz ve güçlü satış ortaklığı ağımızla daha fazla kullanıcıya ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin en güvenilir doğal takviye gıda markası olmanın ötesine geçerek global pazarlarda söz sahibi bir marka haline gelmeyi hedefliyoruz. Kısa vadede ürün portföyümüzü genişleterek 50’nin üzerinde doğal formül sunmayı, satış ortaklığı sistemimizi büyüterek bini aşkın aktif iş ortağına ulaşmayı ve yurt dışı pazarlarda distribütörlük anlaşmalarıyla ihracat faaliyetlerine başlamayı planlıyoruz. Uzun vadede ise kendi üretim tesisimizi kurarak markamıza ait tüm süreçlerini bünyemize katmayı, eczane ve mağaza raflarında yer almayı ve Avrupa başta olmak üzere 10’dan fazla ülkeye NORMAGEN markasını taşımayı planlıyoruz.”