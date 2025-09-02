İlahiyatçı Cemil Kılıç’ın 'başörtüsü' çıkışı gündem oldu! 'Allah’ın emri değil'

İlahiyatçı Cemil Kılıç’ın 'başörtüsü' çıkışı gündem oldu! 'Allah’ın emri değil'

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç'ın, başörtüsüne ilişkin yaptığı açıklama gündem oldu. 'Allah’ın emri değil' diyen Kılıç'a sosyal medyada yorum yağıyor.

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, başörtüsüne ilişkin yeni açıklamasıyla dikkat çekti. Kılıç 'Başörtüsü Allah’ın emri değil' dedi. Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hiçbir ayette böyle bir emir yok" diyen Kılıç, kadınların tesettürlü ya da dekolte giyinmelerini tercih olarak değerlendirdiğini belirtti.

'BAŞÖRTÜSÜ ALLAH'IN EMRİ DEĞİL'

Sözlerine "Bir ilahiyatçı olarak" notu düşerek başlayan Kılıç'ın, "Başörtüsü Allah’ın emri değildir. Allah’ın böyle bir emri yok. Hiçbir ayette böyle bir emir yok." ifadeleri gündem oldu.

Kılıç’ın paylaşımına yorum ve beğeni yağmaya devam ediyor.

"SELAMÜN ALEYKÜM DEMEYİN" DEMİŞTİ

Cemil Kılıç daha önce yaptığı "Arapça ve İbranice ‘Selamün Aleyküm’ değil, Türkçe ‘Esenlikler’ denilmeli" açıklamasıyla da dikkat çekmişti.

