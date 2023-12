İLAN ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

Yayın Tarihi: 02 Aralık 2023 / 00:01

DOSYA NO : 2023/419

Davacılar HÜSEYİN ÇITAK, İSMAİL ÇITAK ile Davalı TEPAŞ ELEKTRONİK TEKSTİL İNŞAAT KİMYA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ İHR.VE İTH.DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ. arasında mahkememizde görülmekte olan İpotek (İpoteğin Kaldırılması (Fekki)) davası nedeniyle;

Davalı TEPAŞ ELEKTRONİK TEKSTİL İNŞAAT KİMYA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ İHR. VE İTH. DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ.'ne davetiye tebliğ olunamamış ve yine tüm aramalara rağmen de açık adresi bulunamadığından, TEPAŞ ELEKTRONİK TEKSTİL İNŞAAT KİMYA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ İHR. VE İTH. DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ'ne “ Dava dil. tebliğinden itibaren HMK.nın 127. mad.gereği HMK.nın 129.mad. yer alan şartları taşıyan cevap dilekçesini mahkememize sunmanız için iki hafta yasal sürenizin bulunduğu, cevap dilekçesi ile birlikte HMK.nın 116.mad.belirtilen ilk itirazları ileri sürmeniz gerektiği, aksi takdirde HMK.nın 131.mad. gereği cevap verme süreniz dolmamış olsa bile ilk itirazlarınızı ileri süremeyeceğiniz, süresinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde dava dilekçesinde yer alan tüm iddiaların tarafınızca inkar edilmiş sayılacağı hususu "

Davalı TEPAŞ ELEKTRONİK TEKSTİL İNŞAAT KİMYA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ İHR. VE İTH. DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ'ye “ duruşma günü olan 07/03/2024 günü saat 09:45'de mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması ve “ Tebliğden itibaren 2 haftalık kesin sürede dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız veya getirtilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, verilen süre içinde şartların yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceğinin ve duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi halinde gelmeyen tarafın yokluğunda muvafakatı olmaksızın iddianın ve savunmanın genişletilmesinin veya değiştirilmesinin mümkün olmayacağı"ihtar olunur. ” hususları ilanen tebliğ olunur. 21/11/2023