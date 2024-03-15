İLAN AYDIN KADASTRO MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 15 Mart 2024 / 00:01



ESAS NO : 2015/34 Esas

KARAR NO : 2023/82

Davacı ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

Aydın ili, Kuyucak İlçesi, Pamucak Mahallesinde bulunan 354 parsel tespit tutanağında adı geçen Şefika GÜL (TCKN:177xxxxxx54) varisi , H...L ve Ş....A'dan olma,Hüseyin GÜL (TCKN:177xxxxxx18)' e:

DAVACI ORMAN İDARESİNİN AÇTIĞI DAVADA:

(HÜKÜM 9. MADDE A FIKRASI) :

Aydın ili, Kuyucak İlçesi, Pamucak Mahallesinde bulunan 354 ...... parsellerin, dava kapsamında kaldığının tespitine,

(HÜKÜM 10. MADDESİ) :

Aydın ili, Kuyucak İlçesi, Pamucak Mahallesinde bulunan 354 ...... Parsellere yönelik davasının kabulü ile fazlaya ilişkin talebinin reddi ile .... 354 ... parsellerin tapuya tesisinde yolsuz ve yok hükmünde olan tapu tescilinin iptali ile ORMAN VASFIYLA TESPİT VE HAZİNE ADINA TAPUYA TESCİLİNE,

Dair 6100 sayılı yasanın 361/1 ve 373/4 maddeleri uyarınca gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile veya başka bir yer mahkemesine verilerek mahkememize gönderilecek dilekçe ile temyiz harcı ve gideri karşılanarak Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere verilen kararın davalı Hüseyin GÜL'e ilanen tebliğine ayrıca verilen karara karşı davacı Orman İşletme Müdürlüğü vekilince 10/08/2023 tarihinde temyiz başvurusunda bulunulduğu, kararın ve temyizin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, gerekçeli kararın ve temyiz başvuru dilekçesinin tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 23/02/2024