İLAN BALIKESİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 05 Mart 2024 / 00:01

ESAS NO : 2018/1776 Esas

KARAR NO : 2022/1446

Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda davalılardan Hakan MUŞ adına tebligat yapılmadığından kararın ilgiliye ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

HÜKÜM :

Gerekçesi açıklandığı üzere;

1-Davanın KABULÜNE,

2-Dava konusu Balıkesir İli, Karesi İlçesi, 2. Oruçgazi Mahallesi 8653 Ada 14 Parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın genel açık artırma yoluyla satış sureti ile giderilmesine,

3-Satışın umum arasında açık arttırmasuretiyle yapılarak satış parasının tapu kaydıve veraset ilamındaki payları oranında paydaşlara ödenmesine, (satışın taşınmazlar üzerindeki tüm hak, yükümlülükler, şerhler, ipotek ve muhdesatlar ile birlikte yapılmasına)

4-Karar kesinleştiğinde talep halinde, satış işlemleri için Balıkesir Satış Memurluğu Yazı İşleri Müdürünün görevlendirilmesine,

5-Karar tarihine göre yürürlükte bulunan492 Sayılı Harçlar Yasası'nın ek:1 sayılı tarife A, III, b, bendi uyarınca peşin alınan 35,90TL harcın mahsubu ile satış bedeli üzerinden % 011,38 (Binde 11,38) karar ve ilam harcının paydaşlardan payları oranında tahsil edilmesine,

6-Davacı tarafça dava açılışta yatırılan 57,60TL, 161 adet tebligat gideri 2.687,40TL, 2 adet e-tebligat gideri 10,00TL, 3 adet KEP müzekkere gideri 1,45TL, 3 adet müzekkere gideri 36,00TL, yurtdışı tebliğ harcı gideri toplam 364,00TL, ilanen tebligat gideri 2.676,24TL, keşif harcı 571,90TL, 2 bilirkişi ücreti 850,00TL, keşif araç ücreti 200,00TL olmak üzere toplam 7.454,59TL yargılama giderinden davacı tarafın payına düşen miktarın kendi üzerinde bırakılarak kalan miktarın payları oranında davalı taraftan alınarak davacı tarafa verilmesine,

7-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2. Kısım 1. Bölüm 3 nolu alt bendi uyarınca 8.900,00TL maktu vekalet ücretinin paydaşlardan tapu kaydındaki ve veraset ilamlarındaki payları oranında alınarak davacı vekiline verilmesine,

8-Hukuk Mahkemeleri Kanunun gider avansı tarifesinin 5. maddesi uyarınca gider avansının kullanılmayan kısmının hükmün kesinleşmesinden sonra talep halinde davacı tarafa iadesine,

Dair, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya bulundukları yer emsal Mahkemeye dilekçe ile müracaat etmek suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf Kanun Yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Şeklinde karar verilmiş olup verilen kararın HMK.'nun ve Tebligat Kanunu' nun ilgili maddeleri gereğince iş bu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün sonra davalı HAKAN MUŞ'a tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 27/12/2023