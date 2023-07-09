İLAN BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayın Tarihi: 09 Temmuz 2023 / 00:01



Dosya No: 2021/43 Esas

Davacılar ile Davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Mahkememizin 29/12/2022 tarihli kararında;"1-Açılmış bulunan davanın REDDİNE

2-Alınması gerekli 179,90 TL harcın peşin alınan 59,30 TLve ıslah harcı olan 50.755,06 TL'nin mahsubu ile fazla kalan 50.634,46‬ TL harcın karar kesinleştiğinde davacılara iadesine,

3-Yapılan yargılama giderlerinin davacılar üzerinde bırakılmasına,

4- Davalı Cengiz Ay kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden AAÜT gereğince hesap edilen 240.161,49 TL vekalet ücretinin davacılardan alınarak davalı Cengiz Ay'a verilmesine,

5-Davacılar tarafından yatırılan gider avansından yapılacak posta masraflarından arta kalan kısmın karar kesinleştiğinde davacılaraiadesine,

Dair verilen karar Av. Gülsüm SARCAN ile davalı vekili Av. Zedan EKMEN'in yüzlerine karşı kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Diyarbakır BAM istinaf yolu açık olmak üzere açıkça okunup usulen anlatıldı."

Şeklinde hüküm kurulmakla; mahkememizce verilen karar ve istinaf başvuru dilekçesi tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve kendisine tebligat yapılamayan davalı 26134920298 T.C Kimlik Numaralı Esengül KIZILTAŞ'a tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.