İLAN BEŞİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 24 Kasım 2023 / 00:01

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Makine ve İkmal Bakım şefliği envanterinde kayıtlı 4 Adet Araç ve 2 Adet İş Makinası 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ihale edilerek satılacaktır.

İhale konusu : 4 Adet Araç ve 2 Adet İş Makinası Satışı

İhale Tarih ve Saati :08.12.2023 Cuma Saat 14:00-14:15-14:30-14:45-15:00-15:15

İlgili Müdürlük / Birim : Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlgili Adres :Cumhuriyet Mah. Belediye Cad. No:17

Beşikdüzü/Trabzon

İlgili Telefon : 0 462 8713096

İlgili Fax : 0 462 8713011

İlgili e-mail :belediye@besikduzu.bel.tr

İhalenin Yapılacağı Yer : Beşikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

İhale Türü :Araç ve İş Makinası Satışı

İhale Usulü :2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesineİstinaden

Açık Teklif Usulü



SATIŞI YAPILACAK ARAÇLAR

Araç Adı Markası Model Plakası Muhammen Bedel

(KDV Dahil) Geçici Teminat

(%3) Şartname Bedeli İhale Saati Binek Araç Tofaş Doğan L 1992 61 PA 001 6.000,00 TL 180,00 TL 500,00TL 14:00 Kamyon BMC Fatih 2000 61 PA 975 12.000,00 TL 360,00TL 500,00TL 14:15 Kamyon

(Çöp Arabası) Hyundai 2011 61 PB 118 480.000,00 TL 14.400,00 TL 500,00TL 14:30 Traktör LS R50 2012 61 PB 250 450.000,00 TL 13.500,00 TL 500,00TL 14:45 İş Makinası

(Kompresör) Atlas Copco 1984 40.000,00 TL 1.200,00 TL 500,00TL 15:00 İş Makinası

(Ekskavatör Paletli) Caterpillar 2015 61 YN 019 5.500.000,00 TL 165.000,00 TL 500,00TL 15:15

Encümen Tarih ve Kayıt No:13.11.2023 / 67 İhale Şartnamesi, Beşikdüzü Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilir. İhaleye katılmak isteyenler 500,00-TL bedel mukabilinde ihale dosyasını satın alarak ihaleye katılabilir. İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenecek Belgeler:

Tebligat için adres beyanı, İkamet belgesi ve Nüfus Cüzdanının aslı, Ticaret ve Sanayi Odası belgesi,

Gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl için alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

İmza Sirküleri,

Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı olarak ortaklık sözleşmesi, Şartname alındı makbuzu, Geçici teminat alındı makbuzu, İhale şartnamesinin her sayfasını okudum ibaresi ile imzalanmış olması gerekmektedir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, şartnamesini incelemeleri ve ihale dosyasını şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde 08.12.2023tarihinde,ihale saatinde ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. İhale Komisyonu, gerekçelerini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

NOT: İhale Dosyası mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.



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