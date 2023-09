İLAN BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 18 Eylül 2023 / 00:01

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi İnönü Caddesi 128 ada 45 parsel üzerinde bulunan Ticaret Merkezinde mevcut 2 adet işyeri ile İstiklal Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki Belediye İşhanı 2. Ve 3. Katta mevcut 2 adet işyerinin 01/11/2023 tarihinden 31.12.2024 tarihine kadar 1 yıl 2 ay süre ile kiralanması, Hamdibey Mahallesi 222 Ada 114 parsel üzerinde mevcut 8763,14 m2, Hamdibey Mahallesi 1402 ada 167 parsel üzerinde mevcut 2152,32 m2, Şirintepe Mahallesi 1470 ada 3 parsel üzerinde mevcut 5574,78 m2 ,Sakarya Mahallesi 689 ada 15 parsel üzerinde mevcut 587,80 m2 arsaların satışlarının ve Biga Belediyesi Kapalı Pazar yerindeki Ayakkabı ve Tuhafiye Bölümünde bulunan 18 adet peronun tahsisi ihalesi yapılacaktır.

Gayrimenkullerin kiralama, satışı ve Kapalı Pazaryeri peron tahsis işlemlerine dair ihaleleri 2886 S.D.İ.K.nun 45. Ve diğer ilgili maddeleri hükümleri gereğince açık teklif usulü arttırma suretiyle, 28/09/2023 Perşembe günü Saat: 10.00 ‘ da başlamak üzere aşağıda yazılı sıraya göre birbirini takiben Belediyemizde müteşekkil Encümen huzurunda yapılacaktır.

Söz konusu gayrimenkullerin kiralama, muhammen satış bedeli ve Kapalı Pazaryeri peron tahsis bedelleri ile ihalenin geçici teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir.



Kiralanacak ve Satılacak Taşınmazlara ait Tapu ve Kıymet Takdir Bedeli Bilgileri

Sıra No Mahalle Ada/Parsel Bağımsız Bölüm No Taşınmaz m² Cinsi Muhammen Kira Bedeli Teminat 1 İstiklal 128/45 125 11,40 İşyeri 700,00 TL 294,00 TL 2 İstiklal 128/45 215 53,10 İşyeri 2.000,00 TL 840,00 TL 3 İstiklal 117/28 52 26,00 İşyeri 1.000,00 TL 420,00 TL 4 İstiklal 117/28 57 23,00 İşyeri 1.000,00 TL 420,00 TL 5 Hamdibey 222/114 - 8763,14 Arsa 35.000.000,00 TL 1.050.000,00 TL 6 Hamdibey 1402/167 - 2152,32 Arsa 19.000.000,00 TL 570.000,00 TL 7 Şirintepe 1470/3 - 5574,78 Arsa 40.000.000,00 TL 1.200.000,00 TL 8 Sakarya 689/15 - 587,80 Arsa 7.000.000,00 TL 210.000,00 TL



Kapalı Pazaryeri Peron Tahsis Listesi

İştigal Konusu Peron No Muhammen Bedel Teminat Ayakkabı ve Tuhafiye ( köşe ) 839, 958, 30.000,00 TL 15.000,00 TL Ayakkabı ve Tuhafiye 761, 762, 840, 959, 960, 961, 962, 979, 1015, 1016,1017, 1018, 1022, 1087, 1088, 1089 30.000,00 TL

10.000,00 TL

2) Gayrimenkul kiralama, satış ve kapalı pazaryeri peron tahsisi ihalesine katılacaklarda aranacak belgeler

Gerçek Kişilerden;

İkametgah belgesi Nüfus Cüzdan fotokopisi Geçici teminat makbuzu Gerçek kişiler adına vekâleten ihaleye giren kişilerden Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi Belediyemize borcu olmadığına dair yazı Kapalı Pazaryeri peron tahsis ihalesine katılacaklar için ilave olarak 1 adet vesikalık fotoğraf Vergi Kaydı

Tüzel Kişilerden;

Tüzel kişilerden yetkili makamdan 2023 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösteren belge (oda kayıt belgesi) Teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri Geçici teminat makbuzu Belediyemize borcu olmadığına dair yazı; İhaleye katılmak isteyenler ihale şartnamesini Gelir Şefliğinden almaları ve teminat bedelini nakit olarak Belediyemiz veznelerine yatırmaları zorunludur.

c- Ortak Girişim olması halinde; Ortak Girişim Beyannamesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişileri her birinin (a) veya (b) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

3)İhale Şartnameleri her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Gelir Şefliğinde görülebilir.

4)Kiralama ve tahsis ihalelerine iştirak etmek isteyenlerin 2886 S.D.İ.K nun 5. Maddesinde belirtilen şartlara haiz olması, tebligata esas yasal ikametgah belgesini ve ihale geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz ile birlikte belirli gün ve saatte Belediyemiz Encümenine müracaatları şart olup, ayrıca istekliler ihaleye iştirak için keza aynı kanunun 46. maddesi gereğince tekliflerini ihale saatinde ulaştırmak şartıyla posta ile de gönderebilirler.

İlan Olunur.