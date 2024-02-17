İLAN BURSA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 17 Şubat 2024 / 14:31



ESAS NO : 2020/557KARAR NO : 2023/904

Davacı Serkan Şafak tarafından davalı Özbekistan uyruklu Farogatoy Abdusatarova aleyhine Mahkememize açılan Boşanma davasında davanın ön inceleme ve tahkikikat duruşması davalı Farogatoy Abdusatarova adına ilanen tebliğ yapılarak taraf teşekkülü sağlanmış ve yapılan yargılama sonucunda; Davanın KABULÜ ile; Trabzon ili, Tonya ilçesi, İskenderli Mah/Köy, Cilt No:10, Hane No:232'de nüfusa kayıtlı, T.C:19133765892, Necmettin ve Fikriye oğlu, 18/11/1982 Tonya doğumlu davacı SERKAN ŞAFAK ile Özbekistan Cumhuriyeti uyruklu Sardorbek ve Dilafruz kızı, 27/06/1998 Andıjan doğumlu davalı FAROGATOY ABDUSATAROVA'nın TMK 166/1. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA, Peşin harcın mahsubu ile bakiye 215,45 TL harcın davalıdan tahsili ile Hazineye irat kaydına, Davacı tarafın karşı taraftan yargılama gideri ve vekalet ücreti talebi bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına, Davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına, Davacı tarafından yatırılan gider avansından kararın kesinleşmesi için yapılacak masraflar çıktıktan sonra bakiye avansın karar kesinleştiğinde resen davacıya iadesine, Karar kesinleştiğinde iki suretinin İlçe Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine, Dair; tebliğden itibaren iki hafta içerisinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere davacı ve davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda verilen kararın davalı Farogatoy Abdusatarova'ya ilanen tebliğine, kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,gerekçeli karar tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.