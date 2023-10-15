İLAN BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 15 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2022/1332

KARAR NO: 2023/1260

SANIK : DOVLETGELDİ ÇAHARYYEV

Birinci ila döndüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların konusunu oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticaretamaçla satın almak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/05/2023 tarihli ilamı ile 4 YIL 2 AY hapis cezası ile cezalandırılan Cuma Murat ve Patma oğlu, 1980 doğumlu Dovletgeldi ÇAHARYYEV'e tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,

İlanın kendisine tebliğden itibaren 7 gün içerisinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 13/10/2023

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