İLAN DENİZLİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 30 Temmuz 2023 / 00:01

ESAS NO : 2022/2000 Esas

KARAR NO : 2023/1552

Davacı İBRAHİM ADAY tarafından mahkememize açılan kıymetli evrak iptali davasının yapılıp bitirilen yargılaması sonucu;

HÜKÜM :

Davanın KABULÜ ile;

1-Davacı İbrahim ADAY'ın Acıselsan Acıpayam Selüloz San. Ve Tic. A.Ş.'ye ait283,38 lot nama yazılı hisse senetlerinin 6102 sayılı TTK 'nın 661 ve 666.maddeleri gereğince zayi nedeniyleİPTALİNE,

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 20/07/2023