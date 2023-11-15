İLAN EDREMİT 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

Yayın Tarihi: 15 Kasım 2023 / 00:01

DOSYA NO : 2021/741 Esas

DURUŞMA GÜNÜ :25/01/2024

DURUŞMA SAATİ : 15:20

DURUŞMA YERİ : EDREMİT 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememize müteveffa Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Kocanaip Mah, Cilt:51, Aile Sıra No: 435 Sıra No:3 de nüfusa kayıtlı, İsmail ve Emine'den olma, 1934 doğumlu, 22/05/2017 tarihinde vefat eden İSMAİL HAKKI İŞLER'in Türk Medeni Kanununun 596. Maddesi gereği, Edremit 1. Noterliğinin 25/08/2003 tarih ve 06721 yevmiye numaralı İsmail Hakkı İşler'e ait düzenleme şeklinde vasiyetnamenin açılıp okunmasında; "Tapu ile sahip ve maliki bulunduğum Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Akçay Mahallesi, Sazlık Mevkiinde kain tapunun 21M-IV pafta, 613 Ada, 41 Parsel numarasında kayıtlı 2/6 arsa paylı, 1. Kat. 2(iki) nolu mesken vasfındaki gayrimenkulümün ölümüm halinde eşim: Andreas ile Maria Elisabeth'den olma 08 Mart 1948 doğumlu, Maria Elisabeth İŞLER'e kalmasını istiyorum. Hayattaki son arzularım bundan ibaret olduğunu, işbu yapmış bulunduğum vasiyetime vukuu vefatım halinde bütün mirasçılarımın aynen rıza göstermelerini, iptali yoluna gitmemelerini kendilerinden özellikle rica ediyor ve diliyorum, keza işbu vasiyetimi hiçbir kimsenin tehdit tesir ve baskısı altında kalmadan tamamen kendi serbest hür irademle tanzim ettiğim bildiririm." şeklinde vasiyet ettiği, vasiyetnamesinin açılıp okunmasına ait Mahkememizde görülmekte olan davada,

Vasiyet eden İSMAİL HAKKI İŞLER'in mirasçısı ŞADİYE ERTÜRK'ün yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe yarar adresine ulaşılamadığından, Mahkememizce ulaşılamayan tüm mirasçılarına karşı geçerli olmak üzere gazete ilanına karar verilmiş olup,

Müteveffaya ait yukarıda yazılı vasiyetnamenin ve dosya duruşma günü ile saatinin tebliği ve müteveffanın tüm mirasçılarının vasiyetnameyi kabul edip etmediği, VASİYETNAMEYE İTİRAZ EDİYOR İSE İLGİLİ MAHKEMESİNDE YASAL SÜRESİNDE DAVA AÇMASI ve AÇACAĞIDAVANINDOSYA NUMARASINIve MAHKEME YERİ ile MAHKEME İSMİNİ mahkememize bildirmesi AKSİ HALDE VASİYETNAMEYİ AYNEN KABUL ETMİŞ SAYILACAĞI hususu ilanen tebliğ olunur.