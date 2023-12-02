İLAN ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 02 Aralık 2023 / 00:01

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkii, ada, parsel numarası,m2 si, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı taşınmazların satışı yapılacaktır. Satışı yapılacak taşınmazların Listenin 21,22,23,24,25,26,27,28,49,50,51,52,53,54,55,56, 57 ve 58.Sırasındakiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35.maddesinin (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulü ile (artırma suretiyle) diğer taşınmazların ihalesi ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.Maddesine göre Açık arttırma suretiyle satışı yapılacaktır. Taşınmazların İhalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi No:30 Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde Encümen huzurunda yapılacaktır İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde 250,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisinden temin edilecektir. Birden fazla taşınmazın ihalesine katılması halinde; her bir taşınmaz için ayrı ayrı ihale dosyası alınacaktır. Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisinden veya (424) 248 47 02 (dahili 1232) nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden, aşağıdaki şartlar aranır;

5.1- Kanuni ikametgahı olması,

5.2- T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için)

5.3- İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebliga₺ara esas olmak üzere adres beyanı,

5.4-Mevzuatı gereği kayı₺ı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde, (kaydı varsa) kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

5.5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

5.6-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

5.7- Geçici teminat (tahmini muhammen bedelin % 3’ ü oranında) bedeli ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.

5.8- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi,



Satışı yapılacak taşınmazların Listenin 21,22,23,24,25,26,27,28,49,50,51,52,53,54,55,56, 57 ve 58.Sırasındakilerin ihalesine iştirak edecek istekliler 5.madde belirtilen belgelerle birlikte Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarfıda, dış zarf içerisinde sunucaklardır. İhale ve satıştan doğan bütün vergi,resmi harç,tapu harçları ,alım satım giderleri KDV vb. ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene aittir. Satış şartnamesinde belirtilen ve satışa çıkartılan taşınmazların dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları ihale edilen kişi veya kişiler tarafından aynen kabul edilmiş sayılır. Encümen gerekçesini karar içeriğinde belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İstekliler istenilen belgeleri ve tekliflerini ihale günü ihale saatine kadar İhale Komisyon (Encümen) Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler iadeli taahhü₺ü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İhale Komisyon (Encümen) Başkanlığı'nın adresi ve hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz İşbu İhale ilanı bilgi mahiyetinde olup, satışta idari şartname hükümleri geçerlidir

Sıra No Mahallesi Ada/ Parsel Niteliği Numarataj Alan M² MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT TARİH SAAT 1 Abdullahpaşa 688/6 Konut A Blok 1. Kat Bağımsız bölüm No:4 118 2 000 000.00 ₺ +KDV 60 000.00 ₺ 14.12.2023 9.30 2 Abdullahpaşa 688/6 Konut A Blok 2. Kat Bağımsız bölüm No:8 118 2 250 000.00 ₺ +KDV 67 500.00 ₺ 14.12.2023 09.35 3 Abdullahpaşa 688/6 Konut A Blok 3. Kat Bağımsız bölüm No:12 118 2 250 000.00 ₺ +KDV 67 500.00 ₺ 14.12.2023 09.40



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Sıra No Mahallesi Ada/ Parsel Niteliği Numarataj Alan M² MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT TARİH SAAT 4 Abdullahpaşa 688/6 Konut A Blok 4. Kat Bağımsız bölüm No:16 118 2 250 000.00 ₺ +KDV 67 500.00 ₺ 14.12.2023 09.45 5 Abdullahpaşa 688/6 Konut A Blok 5. Kat Bağımsız bölüm No:20 118 2 150 000.00 ₺ +KDV 64 500.00 ₺ 14.12.2023 09.50 6 Abdullahpaşa 688/6 Konut C Blok 1. Kat Bağımsız bölüm No:2 118 2 000 000.00 ₺ +KDV 60 000.00 ₺ 14.12.2023 09.55 7 Abdullahpaşa 688/6 Konut C Blok 2. Kat Bağımsız bölüm No:6 118 2 250 000.00 ₺ +KDV 67 500.00 ₺ 14.12.2023 10.00 8 Abdullahpaşa 688/6 Konut C Blok 3. Kat Bağımsız bölüm No:10 118 2 250 000.00 ₺ +KDV 67 500.00 ₺ 14.12.2023 10.05 9 Abdullahpaşa 688/6 Konut C Blok 4. Kat Bağımsız bölüm No:14 118 2 250 000.00 ₺ +KDV 67 500.00 ₺ 14.12.2023 10.10 10 Abdullahpaşa 688/6 Konut C Blok 5. Kat Bağımsız bölüm No:18 118 2 150 000.00 ₺ +KDV 64 500.00 ₺ 14.12.2023 10.15 11 Abdullahpaşa 688/6 Konut D Blok 1. Kat Bağımsız bölüm No:2 118 2 000 000.00 ₺ +KDV 60 000.00 ₺ 14.12.2023 10.20 12 Abdullahpaşa 688/6 Konut D Blok 2. Kat Bağımsız bölüm No:6 118 2 250 000.00 ₺ +KDV 67 500.00 ₺ 14.12.2023 10.25 13 Abdullahpaşa 688/6 Konut D Blok 3. Kat Bağımsız bölüm No:10 118 2 250 000.00 ₺ +KDV 67 500.00 ₺ 14.12.2023 10.30 14 Abdullahpaşa 688/6 Konut D Blok 4. Kat Bağımsız bölüm No:14 118 2 250 000.00 ₺ +KDV 67 500.00 ₺ 14.12.2023 10.35 15 Abdullahpaşa 688/6 Konut D Blok 5. Kat Bağımsız bölüm No:18 118 2 150 000.00 ₺ +KDV 64 500.00 ₺ 14.12.2023 10.40 16 Abdullahpaşa 688/6 Konut E Blok 1. Kat Bağımsız bölüm No:4 118 2 000 000.00 ₺ +KDV 60 000.00 ₺ 14.12.2023 10.45 17 Abdullahpaşa 688/6 Konut E Blok 2. Kat Bağımsız bölüm No:8 118 2 250 000.00 ₺ +KDV 67 500.00 ₺ 14.12.2023 10.50 18 Abdullahpaşa 688/6 Konut E Blok 3. Kat Bağımsız bölüm No:12 118 2 250 000.00 ₺ +KDV 67 500.00 ₺ 14.12.2023 10.55 19 Abdullahpaşa 688/6 Konut E Blok 4. Kat Bağımsız bölüm No:16 118 2 250 000.00 ₺ +KDV 67 500.00 ₺ 14.12.2023 11.00 20 Abdullahpaşa 688/6 Konut E Blok 5. Kat Bağımsız bölüm No:20 118 2 150 000.00 ₺ +KDV 64 500.00 ₺ 14.12.2023 11.05 21 Abdullahpaşa 688/6 Depolu Dükkan A Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:21 394 13 396 000.00 ₺ +KDV 401 880.00 ₺ 14.12.2023 11.10 22 Abdullahpaşa 688/6 Depolu Dükkan A Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:22 396 13 464 000.00 ₺ 403 920.00 ₺ 14.12.2023 11.15 23 Abdullahpaşa 688/6 Depolu Dükkan C Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:21 391 13 294 000.00 ₺ +KDV 398 820.00 ₺ 14.12.2023 11.20 24 Abdullahpaşa 688/6 Depolu Dükkan C Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:22 374 12 716 000.00 ₺ +KDV 381 480.00 ₺ 14.12.2023 11.25 25 Abdullahpaşa 688/6 Depolu Dükkan D Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:21 292 6 570 000.00 ₺ +KDV 197 100.00 ₺ 14.12.2023 11.30 26 Abdullahpaşa 688/6 Depolu Dükkan D Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:22 383 8 617 500.00 ₺ +KDV 258 525.00 ₺ 14.12.2023 11.35 27 Abdullahpaşa 688/6 Depolu Dükkan E Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:21 292 6 570 000.00 ₺ +KDV 197 100.00 ₺ 14.12.2023 11.40 28 Abdullahpaşa 688/6 Depolu Dükkan E Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:22 374 8 415 000.00 ₺ +KDV 252 450.00 ₺ 14.12.2023 11.45

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Sıra No Mahallesi Ada/ Parsel Niteliği Numarataj Alan M² MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT TARİH SAAT 29 Abdullahpaşa 689/6 Konut A Blok 1. Kat Bağımsız bölüm No:4 118 2 000 000.00 ₺ +KDV 60 000.00 ₺ 14.12.2023 14.00 30 Abdullahpaşa 689/6 Konut A Blok 2. Kat Bağımsız bölüm No:8 118 2 250 000.00 ₺ +KDV 67 500.00 ₺ 14.12.2023 14.05 31 Abdullahpaşa 689/6 Konut A Blok 3. Kat Bağımsız bölüm No:12 118 2 250 000.00 ₺ +KDV 67 500.00 ₺ 14.12.2023 14.10 32 Abdullahpaşa 689/6 Konut A Blok 4. Kat Bağımsız bölüm No:16 118 2 250 000.00 ₺ +KDV +KDV 67 500.00 ₺ 14.12.2023 14.15 33 Abdullahpaşa 689/6 Konut A Blok 5. Kat Bağımsız bölüm No:20 118 2 150 000.00 ₺ +KDV 64 500.00 ₺ 14.12.2023 14.20 34 Abdullahpaşa 689/6 Konut C Blok 1. Kat Bağımsız bölüm No:2 118 2 000 000.00 ₺ +KDV 60 000.00 ₺ 14.12.2023 14.25 35 Abdullahpaşa 689/6 Konut C Blok 2. Kat Bağımsız bölüm No:6 118 2 250 000.00 ₺ +KDV 67 500.00 ₺ 14.12.2023 14.30 36 Abdullahpaşa 689/6 Konut C Blok 3. Kat Bağımsız bölüm No:10 118 2 250 000.00 ₺ +KDV 67 500.00 ₺ 14.12.2023 14.35 37 Abdullahpaşa 689/6 Konut C Blok 4. Kat Bağımsız bölüm No:14 118 2 250 000.00 ₺ +KDV 67 500.00 ₺ 14.12.2023 14.40 38 Abdullahpaşa 689/6 Konut C Blok 5. Kat Bağımsız bölüm No:18 118 2 150 000.00 ₺ +KDV 64 500.00 ₺ 14.12.2023 14.45 39 Abdullahpaşa 689/6 Konut D Blok 1. Kat Bağımsız bölüm No:2 118 2 000 000.00 ₺ +KDV 60 000.00 ₺ 14.12.2023 14.50 40 Abdullahpaşa 689/6 Konut D Blok 2. Kat Bağımsız bölüm No:6 118 2 250 000.00 ₺ +KDV 67 500.00 ₺ 14.12.2023 14.55 41 Abdullahpaşa 689/6 Konut D Blok 3. Kat Bağımsız bölüm No:10 118 2 250 000.00 ₺ +KDV 67 500.00 ₺ 14.12.2023 15.00 42 Abdullahpaşa 689/6 Konut D Blok 4. Kat Bağımsız bölüm No:14 118 2 250 000.00 ₺ +KDV 67 500.00 ₺ 14.12.2023 15.05 43 Abdullahpaşa 689/6 Konut D Blok 5. Kat Bağımsız bölüm No:18 118 2 150 000.00 ₺ +KDV 64 500.00 ₺ 14.12.2023 15.10 44 Abdullahpaşa 689/6 Konut E Blok 1. Kat Bağımsız bölüm No:4 118 2 000 000.00 ₺ +KDV 60 000.00 ₺ 14.12.2023 15.15 45 Abdullahpaşa 689/6 Konut E Blok 2. Kat Bağımsız bölüm No:8 118 2 250 000.00 ₺ +KDV 67 500.00 ₺ 14.12.2023 15.20 46 Abdullahpaşa 689/6 Konut E Blok 3. Kat Bağımsız bölüm No:12 118 2 250 000.00 ₺ +KDV 67 500.00 ₺ 14.12.2023 15.25 47 Abdullahpaşa 689/6 Konut E Blok 4. Kat Bağımsız bölüm No:16 118 2 250 000.00 ₺ +KDV 67 500.00 ₺ 14.12.2023 15.30 48 Abdullahpaşa 689/6 Konut E Blok 5. Kat Bağımsız bölüm No:20 118 2 150 000.00 ₺ +KDV 64 500.00 ₺ 14.12.2023 15.35 49 Abdullahpaşa 689/6 Depolu Dükkan A Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:21 394 13 396 000.00 ₺ +KDV 401 880.00 ₺ 14.12.2023 15.40 50 Abdullahpaşa 689/6 Depolu Dükkan A Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:22 396 13 464 000.00 ₺ +KDV 403 920.00 ₺ 14.12.2023 15.45 51 Abdullahpaşa 689/6 Depolu Dükkan C Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:21 394 13 396 000.00 ₺ +KDV 401 880.00 ₺ 14.12.2023 15.50





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Sıra No Mahallesi Ada/ Parsel Niteliği Numarataj Alan M² MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT TARİH SAAT 52 Abdullahpaşa 689/6 Depolu Dükkan C Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:22 396 13 464 000.00 ₺ +KDV 403 920.00 ₺ 14.12.2023 15.55 53 Abdullahpaşa 689/6 Depolu Dükkan D Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:21 292 6 570 000.00 ₺ +KDV 197 100.00 ₺ 14.12.2023 16.00 54 Abdullahpaşa 689/6 Depolu Dükkan D Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:22 383 8 617 500.00 ₺ +KDV 258 525.00 ₺ 14.12.2023 16.05 55 Abdullahpaşa 689/6 Depolu Dükkan E Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:21 292 6 570 000.00 ₺ +KDV 197 100.00 ₺ 14.12.2023 16.10 56 Abdullahpaşa 689/6 Depolu Dükkan E Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:22 374 8 415 000.00 ₺ +KDV 252 450.00 ₺ 14.12.2023 16.15