İLAN ERGANİ BELEDİYESİNDEN SATIŞA SUNULACAK TAŞINMAZ

Yayın Tarihi: 30 Nisan 2023 / 00:01

Sıra No İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m2) BELEDİYE HİSSESİ (m2) VASFI İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 Diyarbakır Ergani Şirinevler 378 4 10009,00 Tam Tarla ve kaynak su Bugünkü Arazi Kullanımı Devam Ettirilecek Alan ve Nato akaryakıt boru hattı 5.171.350,03 155.140,50 09.05.2023 11:15

1-Yukarıda nitelikleri belirtilen 1 adet Ergani Belediyesine ait taşınmazın hizasında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü (açık artırma) ile Ergani Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda satışı yapılacaktır.

2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a)Geçici teminatın yatırıldığına dair Makbuzun; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve Teyit yazısının da ibrazı gerekir.) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, geçici teminat Belediyenin Anlaşmalı Bankası olan ( Halk Bankası Ergani Şubesi,Ergani Belediyesi Teminat hesabı : TR 51 0001 2009 3220 0007 0000 09 nolu hesaba yatırılacaktır.

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

c) Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri

d) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ile nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

e) Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik , adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

3-Geçici teminat bedeli, 2886 DİK göre tahmin edilen bedelin % 3' ü oranında alınacaktır.

4-İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde İhale –Veri Hazırlama Odasında bedelsiz olarak görülebilir.

5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 D.İ.K. 37.maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6- Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenecektir.

7-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.





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