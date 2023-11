İLAN EZİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

Yayın Tarihi: 27 Kasım 2023 / 00:01

ESAS NO : 2021/361

KARAR NO : 2023/184

Davacı ÖZGÜL SÜNBÜL aleyhine mahkememizde açılan Evlenmenin İptali (Mutlak Butlan Sebebiyle) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

1-Davanın KABULÜNE,

Balıkesir ili, Bandırma ilçesi, Hacıyusuf Köyü/Mah., Cilt No: 6, Hane No : 356, Birey Sıra No : 17’de nüfusa kayıtlı bulunan Nurcan ve Fethi kızı, 11/11/1985 doğumlu, 11974768216 T.C. Kimlik numaralı Özgül SÜNBÜL ile aynı yerde Birey Sıra No : 10’da nüfusa kayıtlı bulunan Mehmet ve Nejla Barış oğlu, 25/03/1973 doğumlu, 15427616710 T.C. Kimlik numaralı davalı Mesut Sünbül'ün TMK.nun 145 maddesi gereğince Mutlak Butlan EVLİLİĞİN İPTALİNE,

2-Tarafların müşterek çocukları 2008 doğumlu Feti Mehmet Sünbül ile 2015 doğumlu Nazlı Sünbül'ün velayetinin davacı annesine verilmesine,

3-Velayeti annesine verilen müşterek çocuklar ile davalı babası arasında kararın kesinleşmesine kadar ve kararın kesinleşmesinden sonra geçerli olmak üzere her ayın 2. ve 4. Cuma günleri saat 10:00 ile saat 19:00 arasında, dini ve milli bayramlarda saat 10.00 ile 19.00 saatleri arasında, sömestır tatillerinde 1. ve 3. günü saat 10:00 ile 19:00 arası, yaz tatillerinde 1 Ağustos saat 10:00'dan 30 Ağustos saat 19:00'a kadar müşterek çocuklar ile babası arasında şahsi münasebet tesisine,

-Velayet verilen tarafa TMK Madde 353 ve Türk Medeni Kanunun Velayet, Vesayet ve Miras hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük Madde 4.Uyarınca kararın kesinleşmesi müteakip l5 gün içerisinde varsa çocuğun mal varlığının dökümünü gösteren bir defter vermek ve bu mal varlığında veya yapılan yatırımlarda önemli değişiklikleri bildirmesi hususunda ihtar yapılmasına, (ihtar yapıldı)

Dair, davacı, davacı vasisi yüzlerine karşı, davalının yokluğunda gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen tefhim kılındı." şeklinde karar verilmiş olup, adresi tespit edilemeyen davalıya tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 07/11/2023