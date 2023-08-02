İLAN GAZİANTEP 6. AİLE MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 02 Ağustos 2023 / 00:01



ESAS NO : 2021/997 Esas

KARAR NO : 2022/618

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davacının müşterek çocukların velayet haklarının kendisine verilmesine ilişkin davasının KABULÜ ile, 12/09/2018 doğumlu 99354153098 yabancı kimlik numaralı Muhammed Hasan ile 09/03/2020 doğumlu 99795490080 yabancı kimlik numaralı Ayşe Hasan'nın velayet haklarınınAyşe ve Abdurrahman'dan olma 01/01/1996 doğumlu 99361653406 yabancı Kimlik numaralıDavacı baba Ahmed Hasan'a verilmesine ,

2-Çocuk Fatma Hasan'a ilişkin herhangi bir kimlik belgesi olmadığından çocuğun velayeti hususunda karar verilmesine yer olmadığına,

3-Velayeti davacı babaya verilen müşterek çocuklar ile davalı anne arasında; anneler günü sabah saat 10:00 ile akşam 17:00saatleri arasında yanına almak suretiyle, her ayın 1. ve 3. haftası Cumartesi sabah saat 10.00 ile Pazar günü akşam 17:00 saatleri arasında yanına almak suretiyle, dini bayramların 2. Günüsabah saat 10:00 ile akşam 17:00 saatleri arasında yanına almak suretiyle, her yıl Temmuz ayının 1. Günü sabah saat 10:00 ile devam eden 31. Temmuz günü akşam 17:00 saatleri arasında yanına almak suretiyle, sömestr tatilinin 1.haftasında Cumartesi sabah saat 10:00 ile devam eden haftanın Pazar günü akşam 17:00 saatleri arasında yanına almak suretiyle görmesine, anne ile çocuklar arasındaki şahsi ilişkinin bu şekilde tesisine, süre bitiminde çocukların babaya teslimine,

4-Velayeti kendisine verilen çocuklar için velayeti alan tarafa TMK'nın velayet vesayet ve miras hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tüzüğün 4. Maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde varsa çocuğa ait malvarlığı dökümünü gösterir bir defterin mahkememize ibraz edilmesine, yoksa herhangi bir malvarlığının bulunup bulunmadığının aynı süre içerisinde mahkememize bildirilmesi süresi içerisinde mahkememize bildirilmemesi yada gerçeğe ayrkırı beyadna bulunulması halinde tüzüğün 4/2 ve TMK'nın 360 ve 361. maddeleri gereğince hakkında işlem yapılacağının ihtarına (ihtarat yapıldı)

5-Tercüman bilirkişiye 150,00-TL ücret takdirine,masrafın davacı gider avansından karşılanmasına,

6-80,70-TL harç alınması gerekli olup peşin alınan 59,30-TL harcın mahsubu ile bakiye 21,40-TL harcın davalıdan alınarak Hazineye irat kaydına,

7-Davacı tarafça yatırılan 118,60-TL harç ve 881,60-TL yargılama gideri olmak üzere toplam 1.000,20-TL masrafın davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

8-Kararın kesinleşmesinden sonra davacı tarafından yatırılan avanstan harcanmayan kısmın PTT yolu ile ödemeli olarak davacıya gönderilmesine, masrafın bakiye avanstan karşılanmasına,

9-Karar kesinleştiğinde kesinleşmiş karardan iki suretin ilgili Nüfus Müdürlüğü'ne gönderilmesine,

Dair, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne İstinaf Kanun yolu açık olmak üzere; Davacı AHMED HASAN'ın yüzlerine karşı verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 22/06/2023