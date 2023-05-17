İLAN GAZİANTEP 7. AİLE MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 17 Mayıs 2023 / 00:01

2021/543 Esas

Davacı , ADİLE KURT ileDavalı , MEMİK KURT arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle; Davalı MEMİK KURT, 45943103302 TC kimlik numaralı, 04/07/1981 doğumlu, Ömer ve Emire oğlu davalıya tüm aramalara rağmen tebligat yapılamamıştır.Dilekçeler aşamasının tamamlandığı anlaşılmakla, yargılamanın 04/10/2023 günü saat 09:35'e bırakılmasına tensiben karar verildiğinden; HMK'nın 139.maddesi gereğince tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi için gereken açıklamayı yapmaları taraflara veya vekillerine 2 haftalık kesin süre verilmesine, kesin süre içinde delillerin sunulmaması ya da başka yerlerden getirtilmesi gerekenlere ilişkin gerekli açıklamaların yapılmaması halinde söz konusu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.