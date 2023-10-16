İLAN - Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 16 Ekim 2023 / 00:01

Esas No : 2020/1912 Dosya No : 2023/702

Sanık : SAMI BELAL Mohamad ve Alıe OĞLU

14/02/1975 Aleppo d.lu Halep Suriye n.k Suç :5607 Sayılı Yasaya Muhalefet

Suç Yeri : Hatay /Merkez

Suç Tarihi :03/02/2012

Kanun Maddesi : 5607 SY 3/11. 3/23.2 , 62/1, 52/2. 50/1-a

Verilen Ceza : 2000 TL ve20 TLADLİ PARA CEZASI

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Yerel Gazetede ve Genel internet haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı verin mahkemeye veya bulunulan yer asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Hatay Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine başvurarak itiraz edebileceği , yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.