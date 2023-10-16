İLAN - Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden
Esas No : 2020/1912 Dosya No : 2023/702
Sanık : SAMI BELAL Mohamad ve Alıe OĞLU
14/02/1975 Aleppo d.lu Halep Suriye n.k Suç :5607 Sayılı Yasaya Muhalefet
Suç Yeri : Hatay /Merkez
Suç Tarihi :03/02/2012
Kanun Maddesi : 5607 SY 3/11. 3/23.2 , 62/1, 52/2. 50/1-a
Verilen Ceza : 2000 TL ve20 TLADLİ PARA CEZASI
Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Yerel Gazetede ve Genel internet haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı verin mahkemeye veya bulunulan yer asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Hatay Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine başvurarak itiraz edebileceği , yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.
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|BASIN NO: ILN01908962