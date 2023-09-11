İLAN - Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

Yayın Tarihi: 11 Eylül 2023 / 00:01

Esas No: 2022/975 Karar No. : 2022/2035

Sanık : Cuma TİYEKLİ Abdurrahman ve Yeter oğlu, 1994 Antakya doğumlu,

Suç : Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak,

kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak

Suç yeri : Hatay/Merkez

Suç tarihi :15/03/2022

Karar Tarihi : 06/12/2022

Kanun maddesi : TCK 62/1

Verilen ceza : 1 yıl 8 ay hapis cezası

Yukarıda özeti yazılı gerekçeli kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Gazetede ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde itiraz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.