İLAN HATAY 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 07 Eylül 2023 / 00:01

ESAS NO : 2021/646 Esas

KARAR NO : 2023/67

Davalı DERYA SÖKMEN ve Davalı SÜLEYMAN SÖKMEN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜNE,

-Hatay İli, Defne İlçesi, Harbiye Mahallesi/Köyü, Cilt no:84, Hane no:836, Bsn:20'de nüfusa kayıtlı Abdulaziz ve Ganime kızı, 02/03/1981 Tarsus doğumlu 38608423778 T.C. Kimlik nolu DERYA SÖKMEN ile aynı yer Bsn:5'te nüfusa kayıtlı Salih ve Behice oğlu 02/11/1969 Antakya doğumlu 38647422466 T.C. Kimlik nolu SÜLEYMAN SÖKMEN'in TMK 166/1-2 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Davacı kadın lehine maddi tazminata hükmolunması talebinin kısmen kabulü ile 20.000,00 TL maddi tazminatın boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalı erkekten alınarak, davacı kadına ÖDENMESİNE, fazlaya ilişkin talebin reddine,

3-Davacı kadın lehine manevi tazminata hükmolunması talebinin kısmen kabulü ile 40.000,00 TL maddi tazminatın boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalı erkekten alınarak, davacı kadına ÖDENMESİNE, fazlaya ilişkin talebin reddine,

4-Davacı kadın lehine aylık toplam 750,00 TL nafakanın dava tarihinden hükmün kesinleşme tarihine tedbir, hükmün kesinleşme tarihinden itibaren yoksulluk nafakası olarak davalı erkekten alınarak davacı kadına ÖDENMESİNE, bu nafakanın her yıl ÜFE oranında ARTTIRILMASINA,

5-Davacı taraftan alınması gereken 179,90 TL karar ilam harcından peşin alınan 59,30 TL'nin mahsubu ile kalan 120,60 TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

6-Davacı tarafından yargılama gideri olarak yapılan 118,60 TL harç, 154,50 TL reddiyat olmak üzere toplam 273,10 TL'nin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

7-Davacı kendini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince 9.200,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

8-Karar kesinleştiğinde karardan bir suretin sistem üzerinden Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,

9-Davacı tarafından yatırılan bakiye gider avansının kullanılmayan kısmının kararın kesinleşmesinden sonra iadesine,

Dair, HMK 345 maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde içerisinde Adana Bölge Adliye nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere davacı ve vekilinin yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı.

7201 sayılı TK'nın 28 ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.