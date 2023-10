İLAN İZMİR 8. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 16 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2020/661 Esas

KARAR NO : 2023/967

DAVACILAR: ŞERİFE AKYÜZLÜ V.S VEKİLİ AV.AYDIN AYTUĞ

DAVALI : ŞEYMA UZUNALLI T.C.: 56725056860

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adreslerinize dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi ve bilirkişi raporu ekli duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi,dahili dava dilekçesi , bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verildiği, mahkememizce yapılan yargılama sonunda kararın da ilanen tebliğine karar verilmiştir.

DAVANIN KABULÜ İLE;

1-Davaya konu İzmir İli Karabağlar İlçesi Bozyaka Mahallesi 43661 ada, 18 parselde kayıtlı taşınmazdaki ortaklığın satış yoluyla giderilmesine,

2-Satıştan elde edilecek paranın tapu kaydı ile bilirkişiler Filiz Tinte , Metin Cesur ve Hasan Gürbüz Öner tarafından tanzim edilen 14.04.2022 tarihli bilirkişi raporunda yer alan paylaşım tablosundaki paylar doğrultusunda paydaşlara paylaştırılmasına,

3-İİK 112 -136 ncı maddeleri uyarıca satışın açık artırma yoluyla yapılmasına,

4-HMK 322/2 maddesi uyarınca mahkememiz yazı işleri müdürünün satış memuru olarak atanmasına,

5-Satış bedeli üzerinden binde 11,38 ilam harcının paydaşlardan payları oranında alınmasına,

6-Davacı kendini bir vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince taktir olunan8.900,00TL vekalet ücretinin, maliklerin payları oranında paydaşlardan alınarak davacıya verilmesine,

7-Davalılar MUSTAFA SARIOĞLU ve MUSTAFA GÜNGÖR ile MEHMET GÜNGÖR kendilerini bir vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince taktir olunan8.900,00TL vekalet ücretinin, maliklerin payları oranında paydaşlardan alınarak bu davalılara verilmesine,

8-Davacının yaptığı 87,20 TL ilk masraf, 571,90 TL keşif harcı, 2.100,00 TL bilirkişi ücreti, 200,00 TL keşif araç ücreti, 4.260,00 TL posta gideri olmak üzere toplam 7.219,10 TL yargılama giderinin payları oranında paydaşlardan alınarak davalara verilmesine,

9-Alınması gerekli 269,85 TL ilam harcının peşin alınmış bulunan 54,40 TL'den mahsubu ile bakiye 215,45 TL harcın maliklerin hisseleri oranlarına göre alınarak hazineye irat kaydına,

Gerekçeli karara karşı tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf etmediğiniz taktirde kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur

Tebliğ tarihi ilan tarihinden itibaren 7 gün sonrasıdır.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 12/09/2023