İLAN KARŞIYAKA ÇOCUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 17 Kasım 2023 / 00:01



Esas No : 2023/15

Karar No : 2023/335

Mahkememizce suça sürüklenen çocuk MUSTAFA EL ALİ (Muhammed ve Arne oğlu, 01/01/2003 Halep doğumlu, 9988176412 kimlik numaralı) hakkında yapılan yargılama sonucunda 01/11/2023 tarih 2023/15 esas ve 2023/335 karar sayılı ilam ile; suça sürüklenen çocuğun "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlığa Teşebbüs" suçundan TCK'nın 142/2-h, 145, 35, 31/3, 62/1, 50/3, 50/1-a, 52/2, 52/4 maddeleri gereğince neticeten 2.000,00 TL adli paracezası ile cezalandırılmasına, "Konut Dokunulmazlığını İhlal" suçundan ise TCK'nın116/1, 31/3, 62/1, 50/3, 50/1-a, 52/2, 52/4 maddeleri gereğince neticeten 2.000,00 TL adli paracezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Suça sürüklenen çocuğun yokluğunda verilen bu kararın; suça sürüklenen çocuğun güncel açık adresinin tespit edilememiş olması nedeniyle ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,

Suça sürüklenen çocuğun karara karşı; kendisine tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten başlayarak 7 gün içerisinde, mahkememize ya da herhangi bir Çocuk/Asliye Ceza Mahkemesi'ne (Cezaevinde olanlar açısından ayrıca cezaevi idaresine) verilecek dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunulup tutanağa geçirilip hakime onaylattırılmak sureti ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yolu açık (istinaf yasa yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve yerine getirileceği) olmak üzere ilanen tebliğ olunur.13/11/2023