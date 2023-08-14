İLAN KINIK ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 14 Ağustos 2023 / 00:01

Dosya No: 2019/520 Esas

Karar No: 2021/242 11/08/2023

Konu : İlanen Tebligat

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan mahkememizin yukarıdaki esas ve karar numarası yazılı 23/03/2021 tarihli kararı ile hakkında mahkumiyet kararı verilen Yasin ve Fatma oğlu, 31/08/1995 ESKİŞEHİR doğumlu, ESKİŞEHİR, SİVRİHİSAR, Koçaş mah/köy nüfusunda kayıtlı, T.C. Kimlik No:24772790952, ABDÜLKADİR ALTINTAŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkemece verilen gerekçeli karar, karara karşı Cumhuriyet savcıları tarafından yapılan istinaf talepleri ve adı geçenin sanığın müdafi avukatının vekillikten çekilme dilekçesi tebliğ edilememiştir.

Mahkemece verilen gerekçeli karar, karara karşı Cumhuriyet savcıları tarafından yapılan istinaf talepleri ve adı geçenin sanığın müdafi avukatının vekillikten çekilme dilekçesi talepleriyle ilgiliye olarak ilan yoluyla tebliğlerine kara verilmiş olmakla; 7201 SK'nun 29. Maddesi uyarınca gerekçeli karar, karara karşı Cumhuriyet savcıları tarafından yapılan istinaf talepleri gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün sonra, adı geçenin sanığın müdafi avukatının vekillikten çekilme dilekçesinin ilan edildiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı,

Sanığın gerekçeli karar, karara karşı Cumhuriyet savcıları tarafından yapılan istinaf taleplerine karşı tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten başlayarak 7 gün içinde mahkememize mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yerdeki asliye ceza mahkemesine verilecek dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle istinaf taleplerine cevap hakkı bulunduğu ilanen tebliğ olunur.