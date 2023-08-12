İLAN MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Yayın Tarihi:
- Menteşe Belediyesinin mülkiyetinde bulunan ve aşağıda mülkiyet bilgileri, nitelikleri ve muhammen bedelleri ile geçici teminat tutarları belirtilen 2 adet taşınmazların; 2. Sıra nosunda bulunan taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile 1. Sıra nosunda bulunan taşınmaz da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile ilandaki sırasıyla “Menteşe Belediyesi Meclis Salonunda” (İskender Alper Kültür Merkezi) 23.08.2023 tarihinde saat 14:00 ‘de İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda satılacaktır.
- İhale dokümanı (Şartname, Teklif Mektubu, Yer Görme ve Borcu Yoktur Belgeleri) Menteşe Belediyesi, Orhaniye Mahallesi, 8 Nolu Sokak, Belediye Ek Hizmet Binası, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bedelsiz alınabilir.
- İhalenin yapılacağı tarihten itibaren son 6 (altı) ay içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
|A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
- İhaleye katılacak olan iştirakçilerden; 2886 sayılı D.İ.K 45. Maddesine istinaden ihaleye katılacak olan isteklilerin istenilen belgeleri en geç 22.08.2023 Salı günü saat 17:00’ a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. Ancak; istekliler 2886 sayılı Kanununun 37. Maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
- 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde ihale iptal edilir.
- İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın/taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
- İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
- Taşınmazların satış bedeli, İhale kararının Müşteriye tebliğ edilmesini takip eden 15 gün içinde idareye peşinen ödenecektir.
- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazın satışında ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
|S.N.
|İLÇE / MAHALLE
|ADA
|PARSEL
|NİTELİK
|ALAN (m²)
|İMAR DURUMU
|MUHAMMEN BEDEL (₺)
|GEÇİCİ TEMİNAT
(₺) (%3)
|1
|Menteşe/ Bayır
|334
|2
|Arsa
|121,08
|Meskun Alt Kat Ticaret Üst Kat Konut Alanı, Bitişik Nizam, 3 Kat, Taks: 0,50
(Taşınmaz içerisinde İbrahim KOCABIYIK tarafından yapılmış ve şahsına ait bina bulunmaktadır. Binanın 61.62 m2 lik kısmı bu taşınmaz içinde yer alırken, 40.20 m2 lik kısmı 334 ada 3 parsel sayılı taşınmaza tecavüzlüdür.)
|515.000,00 TL
|15.450,00 TL
|2
|Menteşe/ Cedit
|274
|18
|Arsa
|1239,65
|Gelişme Konut Alanı, Ayrık Nizam, 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,40
|10.500.000,00 TL
|315.000,00 TL
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01873384