İLAN OSMANİYE 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 28 Şubat 2024 / 00:01



ESAS NO : 2023/139 Esas

DAVALI : FERNANDA KELLE RODRIGUES CUTRIM-(Yabancı Kimlik No:99388394474, 17/09/1983 , SAO LUİS / MA Doğumlu, Felıze Marıa ve Jose Soares'dan olma)

Davacı , YILMAZ ÇELİ ileDavalı , FERNANDA KELLE RODRIGUES CUTRIM arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davacı YILMAZ ÇELİ tarafından aleyhinize açılan ve Mahkememizin 2023/139 esasına kayıtlı bulunan dosyasının 02/07/2024 tarihisaat: 09.50'de ön inceleme duruşmasının yapılacağı, "Tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları,Duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ön inceleme duruşması bittikten sonraki celsenin tahkikat duruşması olacağına, tarafların tahkikat içintayin edilen duruşma gününde mahkememizde hazır bulunmalarına, HMK 147. Maddesi uyarınca bir sonraki celsenin tahkikat duruşması olacağı, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tarafların hazır bulunmaması veya bir tarafın hazır bulunması ve davayı takip etmemesi halinde dosyanın İŞLEMDEN KALDIRILACAĞI hususunun, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verileceğiihtar" ve İLANEN TEBLİĞ olunur. 22/02/2024