İLAN SAVUR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 13 Haziran 2023 / 00:01

ESAS NO : 2019/73 Esas

DAVALILAR : 1- BEHNAN SÜRER Dereiçi Köyü Savur/ MARDİN

2- NUMAN SÜRER Dereiçi Köyü Savur/ MARDİN

Davacı BOTAŞ tarafından tarafınıza açılan davada tebligata elverişli adresinin tespit edilemediğinden bilirkişi raporlarının tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiş olup, fen bilirkişi raporunda özetle dava konusu 137 ada 6 nolu parsel konum olarak Dereiçi Mahallesi sınırları içerisinde ve kırsal kesimde kalmakta olup, Dereiçi Mahallesi yerleşim yerine kuş uçuşu uzaklığının 3.85 km olduğu, Gercüş-Savur karayoluna bitişik olduğu ve Savur İlçe merkezine kuş uçuşu yaklaşık 10.42 km uzaklıkta olduğu, parselin içinden geçen ve ekli krokide D harfiyle gösterilen Daimi İrtifak Hakkı 1.150,58 m² olarak, parselin içinden geçen ve ekli krokide G harfiyle gösterilen Geçici İrtifak Hakkı 358,09 m² olarak hesaplandığı, ziraat mühendisi ve gayrimenkul değerleme uzmanı bilirkişiler tarafından düzenlenen bilirkişi raporunda özetle, Mardin İli Savur İlçesi Dereiçi Mahallesinde BOTAŞ'ın Doğalgaz Boru hattından dolayı dava konusu taşınmazın tüm özellikleri dikkate alınarak toplam değer kaybı 3.884,26 TL taktir ve tespit edilmiş olup,

Bilirkişi raporlarına karşı iki haftalık yasal itiraz süreniz bulunmakta olup yasal süresi içerisinde itiraz etmediğinizde takdirde itiraz etmekten vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.