İLAN SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

Yayın Tarihi: 17 Kasım 2023 / 00:01

MADDE 1- İHALE KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait olup Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesinde bulunan aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen 3 (Üç) adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’ inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ve 2 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

MADDE 2- İHALENİN YERİ VE ZAMANI:

İhale, 28/11/2023 tarihine tesadüf eden Salı günü gerçekleştirilecektir. Satılacak taşınmazların aşağıda ki tabloda mahallesi, ada, parsel numarası, yüzölçümü, niteliği, tahmin edilen ihale bedeli, geçici teminat bedeli ve ihale saati gösterilmiştir.

Ertuğrul Mahallesi Yazar Mehmet Serez Caddesi No:10 Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ adresindeki Süleymanpaşa Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Encümen Toplantı Salonunda başlatılacaktır.

MADDE 3 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:

İhaleye ait şartname, mesai saatleri içerisinde Ortacami Mahallesi Hükümet Caddesi No:14 Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ adresinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nde görülebilir. Şartname bedeli 200,00 TL olup ihaleye katılacak olanlar, şartnameyi Süleymanpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nden alınması mecburidir.

İhaleye katılmak isteyenler, aşağıdaki belgeleri 27/11/2023 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 17:00’ a kadar Ortacami Mahallesi Hükümet Caddesi No:14 Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ adresinde bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ ne teslim etmeleri gerekmektedir.

A) Gerçek kişilerden:

Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi aslı veya idarece onaylanmış sureti. Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge, (İstekli tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir.) Noter tasdikli imza beyannamesi aslı veya idarece onaylanmış sureti. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacakların, noter tasdikli vekaletnameleri ve imza sirküleri aslı ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri aslı veya idarece onaylanmış suretleri. Geçici teminat mektubu veya makbuzu aslı, Şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge aslı.

B) Tüzel Kişilerden:

İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı ile Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya idarece onaylanmış sureti, Tebligat için Türkiye’ de adresini gösteren belge, (İstekli tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir.) Noter tasdikli imza sirküleri aslı veya idarece onaylanmış sureti. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacakların, noter tasdikli vekaletnameleri ve imza sirküleri aslı ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri aslı veya idarece onaylanmış suretleri. Geçici teminat mektubu veya makbuzu aslı, Şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge aslı,

C) Ortak girişim olması halinde: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.



SIRA NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜM

(m2)

NİTELİK TAHMİN EDİLEN SATIŞ BEDELİ

(TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

(TL) İHALE TARİH VE SAATİ İHALE USULÜ 1 AYDOĞDU 2039 14 390,00 ARSA 3.510.000,00 105.300,00 28/11/2023

14:00 2886/

45. Maddesi 2 AYDOĞDU MAHALLESİ 2038 ADA 15 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN ÜZERİNDE YER ALAN YAPININ A BLOK ZEMİN KATINDA BULUNAN 1 (BİR) NUMARALI (1 +1) DAİRE 1.500.000,00 45.000,00 28/11/2023

14:15 2886/

45. Maddesi 3 AYDOĞDU MAHALLESİ 2038 ADA 15 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN ÜZERİNDE YER ALAN YAPININ A BLOK ZEMİN KATINDA BULUNAN 3 (ÜÇ) NUMARALI (2 +1) DAİRE 2.250.000,00 67.500,00 28/11/2023

14:30 2886/

45. Maddesi 4 GÜNDOĞDU 1592 7 3.008,43 ARSA 43.622.235,00 1.308.667,05 28/11/2023

14:45 2886/

35/a Maddesi 5 KUMBAĞ 457 2 2371,01 ARSA 24.302.852,50 729.085,58 28/11/2023

15:00 2886/

35/a Maddesi