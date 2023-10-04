İLAN SUNGURLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 04 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2021/220KARAR NO: 2022/394 Mahkememizce yapılan Yargılama Sonunda; Davanın KABULÜ ile,1-Çorum ili, Sungurlu İlçesi, Küçükincesi Mah/köyü, Cilt No:93, Hane No:28, BSN:36'denüfusa kayıtlı, Ali ve Leyla oğlu, Sungurlu 09/01/1990 doğumlu, 20314737096 TC Kimlik Numaralı OSMAN DEMİRHAN ile, aynı yer BSN:47'de nüfusa kayıtlı, Şeyhmus ve Hayriye kızı, Diyarbakır 06/12/1991 doğumlu, 26227604920 TC Kimlik nolu SEVGİ DEMİRHAN'ın 4721 sayılı TMK'nın 166/1. maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2-TM.K. 174/1 maddesi gereğince takdiren 5.000,00 TL maddi tazminatın iş bu kararın kesinleştiği tarihten itibaren davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

3-TM.K. 174/2 maddesi gereğince takdiren 3.000,00 TL manevi tazminatın iş bu kararın kesinleştiği tarihten itibaren davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiştir.