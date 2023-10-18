İLAN T.C. ADANA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 18 Ekim 2023 / 00:01

Esas No : 2016/420 Esas

Dahili Davalı: AHMET KABLAN - 187*****084 Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında, Dahili davalı sıfatıyla dosyaya eklendiğiniz, belirtilen adresinize dava dilekçesinin tebliğ olunduğu ancak bilirkişi raporlarının tebliğ edilemediği anlaşılmıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dosya fen bilirkişiye tevdi edilmiş; bilirkişi 15/11/2021 tarihli raporunda, dava konusu Adana ili, Sarıçam İlçesi, Göztepe mahallesi, 674 parsel (yeni 18623 ada, 1 parsel ile 18624 ada, 1, 2 parseller) Halime Yümrü'nün 2/20 hissesi (7950,00 m²), Hasan Yümrü'nün 1/40 hissesi (23055,00 m²) olduğu yönünde beyanda bulunmuştur.

Dosya bilirkişi heyetine tevdi edilmiş; bilirkişiler 21/12/2021 tarihli raporunda, dava konusu taşınmazın m² değerinin 19,79 TL olduğu, taşınmazın içerisindeki ağaçların toplam bedelinin 1.613,75 TL olduğu, Halime Yümrü'nün hissesine düşen kamulaştırma bedelinin 120.494,64 TL, Hasan Yümrü'nün hissesine düşen kamulaştırma bedelinin 12.049,48 TL olduğu yönünde beyanda bulunmuşlardır.

Bilirkişi raporlarına HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporlarına itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, duruşma günü:25/01/2024 günü, saat: 09.20'da duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur.