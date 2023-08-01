İLAN T.C. AKDAĞMADENİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 01 Ağustos 2023 / 00:01

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2022/22

Davacı Hüseyin Aslan vekili Av.Selami Özbek tarafından davalılar Mesudiye Özken ve Nazik Özken aleyhine Mahkememizde Mirasçılık Belgesinin İptali davası açılmış olup; Mahkemenizce davalılar Mesudiye Özken ve Nazik Özken'in dava dilekçesinde belirtilen adresine dava dilekçesi tebliğe çıkarılmış ancak adresinden ayrıldığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin bu davalılara ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili 19/01/2022 tarihli dava dilekçesi ile; müvekkili Hüseyin Aslan'ın babaannesi Selver Yıldız'ın bir kısım davalıların biyolojik anneannesi/büyükanneannesi olmaması nedeniyle Bakırköy 6.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2018/126 Esas 2018/1288 Karar sayılı veraset ilamının iptali ile yeniden mirasçılık belgesi düzenlenmesini, yargılama giderlerinin davalılara tahmiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar Mesudiye Özken ve Nazik Özken'ın dava dilekçesinde belirtilen hususlar hakkında beyanda bulunmak üzere"duruşma gün ve saatinin ayrıca tarafına bildirileceği hususu da bilinerek H.M.K. 122.md. uyarınca 2 hafta içerisinde cevap dilekçesini ve delillerini bildirmesi, bildirmediği taktirde davacı tarafın ileri sürdüğü vakılaları red etmiş sayılacağı hususları ihtaren " dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere davalılar Mesudiye Özken ve Nazik Özken'e ilanen tebliğ olunur.14/07/2023