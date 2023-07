İLAN T.C. AKHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 08 Temmuz 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/227 Esas

DAVALILAR : 1- ALİ KALYONCU-(TC No:19*******84)

2- TURGAY SÖKMEN-(TC No:43*******94)

Davacı ANKARA MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ile davalı ALİ KALYONCU, TURGAY SÖKMEN ve diğer davalılar aleyhine açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle (TMK 366)) davasının tensip tutanağı gereği:

Davanın Özeti:

Davacı vekili tarafından sunulan 01/06/2023 havale tarihli dava dilekçesinde:15/07/2016 tarihli Paralel Devlet Yapılanması-Fetullahçı Terör Örgütü tarafından demokrasiye ve devlete karşı gerçekleştirilen kanlı darbe girişimi nedeniyle davalıların darbe eylemi sırasında eylemler sebebiyle ortaya çıkan diğer her türlü tahribattan, davalıların eylemlerinin engellenmesi amacıyla devlet güçleri tarafından gerçekleştirilen müdahaleler ve diğer faaliyetler nedeniyle ortaya çıkan diğer her türlü zarardan oluşan toplam 13.266,13 TL zarardan sorumlu oldukları, kamuya ait araçlar, helikopterler ve silahlar kullanılarak halka ve kamu kurumlarına çok büyük miktarda maddi zarar verilmekle birlikte davacı kurumun manevi kişiliğinin de önemli ölçüde yara aldığı, zarara uğradığı, bu noktada mahkemeden tazmini istenen miktarın sadece maddi zararlardan ibaret olduğu, davacı bakanlığın ve TSK' nın yüzlerce yıllık kurumsal geçmişinin ve halk nezdindeki güvenilirliğinin uğramış olduğu tahrifatın herhangi bir şekilde tazmininin mümkün olmadığı, sadece Akhisar Hava Meydan Komutanlığından doğan hasarlardan doğan zararın bakanlıkça tespit edildiği, yapılan eylemler nedeniyle diğer gerçek ve tüzel kişiler nezdinde ortaya çıkan zararlar ile ilgili olmadığı, öncelikle davalı tarafın mal kaçırma ihtimali bulunduğundan 2004 sayılı İİK 257, 264/3 vd maddeleri uyarınca davalıların taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları, kara, denizya da hava ulaşım araçları, yardımlaşma kurum ve sandıklarından olan alacakları üzerine teminatsız ihtiyati haciz konulması, davalıların haksız eylemleri sonucu Milli Savunma Bakanlığında işbu dava bakımından sadece Akhisar Hava Meydan Komutanlığında doğan zararlara ilişkin meydana gelen 13.266,13 TL maddi tazminatın olay tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen davalılardan tahsili ile kurumdan ödenmesi, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin müştereken ve müteselsilen davalılardan tahsiline karar verilmesi istemine ilişkindir.

Yukarıda isimleri yazılı davalıların adresi tespit edilemediğinden tebligat yapılamamış olup, dava dilekçesi, tensip tutanağı ile ara kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren itibaren HMK. nun 129. mad. gereğince savunmalar ve dayanağı olan bütün vakıaları ve bu vakıaların hangi delillerle ispatlanacağı, dayanılan hukuki sebepler ve ilk itirazları içeren dilekçenin davacı sayısından bir fazla eklenerek, getirtilecek belge ve dosyaların bulunmasını sağlayacak bilgileri de içerir şekilde 2 haftalık süre içerisinde mahkememize bildirilmesi aksi taktirde ileri sürülen vakıaların inkar edilmiş sayılacağı hususu ihtar olunduğu hususu ilanen tebliğ olunur.